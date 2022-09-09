Голосование на выборах в Москве идёт в штатном режиме, несмотря на попытки кибератак

Голосование на участках и онлайн на выборах в Москве проходит в штатном режиме после кибератак на систему онлайн-голосования. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице.

«Из-за массированных DDoS-атак была временно замедлена работа электронного реестра избирателей. Во избежание двойного голосования в этот промежуток времени на некоторых участках не выдавались бюллетени», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты быстро и чётко провели оперативные работы по отражению попыток этих атак, а также привели в норму работу всех электронных систем.

Что касается муниципальных выборов в Московской области, то, по словам председателя Мособлизбиркома Ильи Березкина, они проходят без нарушений.

«Нарушений нет, жалоб нет», — рассказал он РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Москве открылось более 3,2 тыс. избирательных участков на выборах муниципальных депутатов. Проголосовать на данных выборах также можно онлайн.