«Очень доброжелательное отношение»: 1 сентября дети Донбасса начнут обучение в российских школах

1 сентября в российские школы пойдут тысячи несовершеннолетних беженцев из Донбасса. Их зачисление в российские общеобразовательные учебные заведения упростили, насколько это возможно, а родителям обеспечат выплаты от государства. Накануне Дня знаний RT пообщался с семьями беженцев, которые готовятся отправить детей в школу.

В России сейчас находятся более 557 тыс. детей, ставших вынужденными переселенцами с Украины и территорий ЛДНР — такую цифру 25 августа озвучила уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Мария Львова-Белова на форуме «Подростки 360» во Владивостоке.

«С ними надо плотно работать, помогать им адаптироваться к новой реальности, к новой культуре», — подчеркнула детский омбудсмен.

Дети беженцев могут поступить в российскую школу, предоставив стандартный набор документов. Перечень в своём Telegram-канале публиковала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Россия не забыла и о детях, проживающих в ЛДНР и на освобождённых территориях. В этом учебном году в республиках откроется около 1,2 тыс. образовательных учреждений.

В конце августа Владимир Путин поручил правительству РФ выплатить по 10 тыс. рублей родителям школьников (от шести до 18 лет) в ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, чтобы детей могли подготовить к школе, купить им всё необходимое.

В российских регионах для беженцев собирали канцелярские товары, учебники, школьные принадлежности — у семей, бежавших в Россию от обстрелов, не было возможности взять всё это с собой.

Семьям с детьми, приехавшим в Россию из Донбасса, положена и материальная поддержка. 27 августа Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах в размере 4 тыс. рублей на каждого ребёнка для семей беженцев. Семьям с детьми в возрасте до 23 лет, проходящими очное обучение в российских образовательных учреждениях, также будут выплачивать 4 тыс. рублей.

RT поговорил с родителями школьников Донбасса, которые в День знаний отправятся в российские учебные заведения, чтобы узнать об ожиданиях детей от учёбы в РФ и выяснить, как они готовятся к 1 сентября.

Вдали от родителей

Школы Подмосковья, по данным областного правительства, 1 сентября примут несколько тысяч детей-беженцев. В их числе — десятилетний Саша и его шестилетний брат Серёжа. Ребята приехали в Подмосковье в начале лета. Их мама Виталия сумела определить сыновей в Православный центр образования им. Преподобного Сергия в деревне Топорково. Женщина не хотела, чтобы дети возвращались в Донецк, где каждый день им угрожает опасность.

«Сама я сейчас нахожусь в Донецке, нашу квартиру здесь разбомбили — было прямое попадание в дом. Живу теперь у чужих людей, работаю. У нас дома нет ни света, ни воды — возвращать детей в такие условия я, как мать, просто не могла», — объясняет Виталия RT.

Саша, 10 лет.

© Фото из личного архива

Женщина выразила благодарность директору центра в Топорково Наталье Лепорской, которая с радостью приняла мальчиков, приехавших из Донецка.

Младший, Серёжа, пойдёт в первый класс, а его старший брат Саша — в пятый. Ребята обожают карате и плавание и с нетерпением ждут начала учебного года.

«Старший сын уже познакомился с некоторыми учителями, — рассказывает Виталия. — У него есть желание учиться, потому что он знает, что такое дистанционное обучение. Серёжа тоже очень хотел пойти в школу, проходил подготовительные курсы. И поскольку я, как мама, живущая в Донецке, не могла ребёнку предоставить такую возможность, я приняла такое тяжёлое решение, но единственно верное, как я думаю. Конечно, у меня сердце разрывается, что я здесь, а дети в России, но я хочу, чтобы у них было детство, чтобы они были в безопасности».

Юные кадеты

Московский кадетский корпус при Следственном комитете РФ с 1 сентября также примет в свои ряды детей, приехавших из Донбасса и с освобождённых территорий Украины. Среди них — десятилетний Тимур, он поступает в пятый класс. Его бабушка Вера Николаевна рассказала RT, что внук уже побывал в корпусе и познакомился с другими учащимися.

«Тимур в полном восторге — взахлёб рассказывал мне, насколько все дети доброжелательные и дружелюбные. У него огромный трепет, что он будет здесь учиться, что попал в этот коллектив, — говорит она. — Понравилось ему буквально всё: как оборудованы классы, какие есть кружки дополнительного образования. Очень порадовало человечное, участливое отношение к нам — и видно, что это от души!»

В пресс-службе Следственного комитета РФ RT рассказали и о юной кадетке — 14-летней Алесе, приехавшей в Москву из Луганской Народной Республики.

Алеся, кадетка Московского кадетского корпуса СК РФ.

© Фото: пресс-служба Следственного комитета.

Девочка поступила в восьмой класс кадетского корпуса, она хочет работать следователем и помогать людям. Родители Алеси остались в ЛНР, в Москве она будет жить с тётей-опекуном.

«Я приехала из села Каменка в Луганской области, училась в обычной средней школе. Хотела поступить в кадетский корпус, потому что профессия следователя меня интересовала ещё с детства. Я читала много детективов, и мне всегда нравилось, когда там раскрывали преступления. Я нашла в интернете кадетский корпус, где готовят к академии Следственного комитета, сдала экзамены, и меня зачислили в восьмой класс!» — радуется Алеся.

Помощь с подготовкой

В середине августа уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков сообщил местному изданию ЕАН, что с 1 сентября школы региона примут 237 детей-беженцев из Донбасса и с Украины. В общей сложности в области находятся 390 несовершеннолетних беженцев.

Жительница Харькова Марина приехала в Екатеринбург с двумя детьми в апреле. По её словам, устроить старшую дочь в школу удалось не сразу, но местные власти помогли семье, и буквально на днях девочка была зачислена в восьмой класс одной из екатеринбургских школ.

Мать будущей восьмиклассницы говорит, что в регионе детям беженцев помогают со школьными принадлежностями — её дочери, например, предоставили тетради и канцелярские товары. Выплаты, положенные переселенцам с детьми, семья пока не оформляла.

«Мы уже ходили в школу, знакомы с учителями. Кажется, с этим всё хорошо. Школа есть школа, ничего страшного, думаю. Дочь освоится. Сейчас она грустит, но не из-за учёбы — скучает по нашим домашним животным — двум собакам, которые остались дома в Харькове и которых мы пытаемся вернуть. Хотелось бы, конечно, чтобы дочь благодаря школе хоть немного отвлеклась», — надеется женщина.

Школьники в приграничных регионах

Большое число детей-беженцев отправятся в школы регионов, граничащих с ДНР и ЛНР. В одной только Ростовской области учебные заведения примут 2,7 тыс. человек из Донбасса. RT пообщался с жительницей Горловки Юлией, которая сейчас находится в Ростове-на-Дону — 1 сентября её семилетний сын Николай пойдёт в первый класс школы №94.

«Детей приняли в школу. Всё получилось очень хорошо, без проблем. Мы сходили на приём в городской департамент образования — и вопрос с нашим зачислением в первый класс там сразу же решили. Очень доброжелательное отношение на всех этапах оформления», — делится впечатлениями мама ребёнка.

Юлия призналась, что перед 1 сентября сын очень волнуется — переживает, что что-то не будет получаться по учёбе.

«Мы с мужем уверены, что он справится. Коля — очень активный, общительный, разговорчивый мальчик, он легко заводит друзей. Конечно, интерес к учёбе у него есть, но, сами понимаете, это новый для ребёнка жизненный этап, так что волнение присутствует», — объяснила собеседница RT.