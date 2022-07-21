«Сначала даже не знал, куда обращаться»: как семьям из ЛНР помогают оформить документы в России

Две семьи из ЛНР столкнулись с трудностями при оформлении необходимых для проживания в России документов. В обеих семьях есть дети школьного возраста, и задержка с бумагами грозила тем, что они не смогли бы продолжить учёбу 1 сентября. После того как об их ситуации узнал RT, дело сдвинулось с мёртвой точки.

«Говорили: ждите»

50-летняя Татьяна Марченко жила в Северодонецке с двумя племянницами — Ариной и Валерией. Старшей, Арине, восемь лет, Валерии — семь. После того как её сестра, мама девочек, умерла, Татьяна сама стала их воспитывать и оформила опеку.

Когда Северодонецк оказался под обстрелами ВСУ, Марченко с племянницами прятались в подвале. Там она познакомилась с женщиной, которая предложила вместе уехать в Санкт-Петербург, где у неё были родственники.

Как рассказала RT Татьяна, новая знакомая действительно помогла ей и племянницам, разместив их у своей престарелой родственницы. Но вскоре хозяйка тяжело заболела, и Марченко с девочками пришлось съезжать. Семье удалось найти ветхое жильё за городом, где им разрешили остаться до конца лета.

При этом у женщины возникли проблемы с оформлением необходимых документов: «Подались на получение временного убежища 27 мая, но ответа долго не было. Звонила, узнавала, а мне говорили только: «Ждите», — рассказала Татьяна RT.

Статус, позволяющий обратиться за временным убежищем, Марченко получила больше месяца спустя после того, как RT отправил соответствующий запрос.

В пресс-службе МВД уточнили, что по закону срок рассмотрения заявок может составлять до трёх месяцев: «Однако в связи со значительным увеличением количества граждан, прибывающих на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке с территорий Украины, Донецкой и Луганской народных республик, приём и рассмотрение их заявлений о предоставлении временного убежища осуществляется в срок, не превышающий трёх рабочих дней со дня подачи заявления».

Вместе с тем, как отметили в ведомстве, «несмотря на максимально упрощённый порядок оформления документов, а также приоритетное рассмотрение обращений граждан указанной категории сотрудниками подразделений по вопросам миграции территориальных органов МВД России, встречаются отдельные проблемные ситуации (например, отсутствие документа, удостоверяющего личность, отсутствие принимающей стороны и др.)».

Сейчас Татьяна Марченко пытается оформить опеку над племянницами уже в России. «Я все украинские документы привезла, мне помогли их перевести на русский, но что дальше делать, было непонятно. А в любом случае документы новые нужны, ведь без них ни пособий оформить, ни девочек в школу отдать. Даже если будем в Северодонецк возвращаться, гражданство новое делать надо», — говорит она.

После того как Татьяна оформит опеку, она сможет получить положенную по закону поддержку. По мнению заведующей департаментом диаспоры и миграции Института стран СНГ Александры Докучаевой, Марченко не стоит беспокоиться, что детей за это время кто-то отберёт. «Есть указ президента №187, где, в частности, тщательно прописано, как оформляется гражданство для детей, лишённых попечения родителей. Процедура достаточно простая, и подводных камней быть не должно», — отметила эксперт.

Дарья Нечайкина, руководитель социальной службы благотворительного фонда «Тёплый дом», который помогает семье, говорит, что, несмотря на тяжёлую ситуацию, Татьяна изо всех сил заботится о девочках. «Им негде жить, денег нет. Татьяна по специальности воспитатель детского сада. Без временного убежища она не могла устроиться на работу. Сейчас надеется найти место, но всё равно остаётся проблема с жильём — зарплаты воспитателя на его оплату и воспитание двоих детей, конечно, не хватит», — говорит она.

«Приезжайте, разберёмся»

В непростой ситуации оказался и 43-летний выходец из Алчевска (ЛНР) Сергей Михайльченко. Он ездил на заработки в Россию, а жена в это время воспитывала четверых детей. Артёму сейчас 15 лет, Максиму — 13, Денису — 12, а Игорю четыре.

В ноябре прошлого года Сергей, сам обладатель российского паспорта, подал заявление на оформление гражданства своим детям. А в декабре скоропостижно скончалась его жена. Михайльченко перевёз детей в Санкт-Петербург, теперь они все вместе живут у его тёщи. Но процесс оформления гражданства застопорился, рассказал мужчина RT.

«Сначала я даже не знал, куда обращаться, чтобы закончить процедуру оформления гражданства для детей. Звонил в Луганск, а там ничего не объясняли, говорили: приезжайте, на месте разберёмся. Потом помогли общественники, выяснили, что документы уже в Ростовской области. Но чтобы закончить оформление, надо, чтобы взяли у детей отпечатки пальцев», — сетует Сергей.

Везти четверых детей из Петербурга в Ростовскую область, учитывая транспортные ограничения, сложно и дорого. Мужчина попросил, чтобы ему разрешили пройти необходимые процедуры по месту жительства, но сначала ему в этом отказывали. Тогда Михайльченко обратился в RT и к депутату Госдумы Артёму Турову.

«Заявление о принятии детей в российское гражданство уже было ранее подано в Ростовской области, однако очевидно, что для человека в такой тяжёлой жизненной ситуации крайне проблематично сейчас везти четверых детей в Ростовскую область для завершения оформления документов. Такие ситуации мы решаем в индивидуальном порядке и поможем оставшимся без матери детям получить гражданство, не покидая пределы Санкт-Петербурга», — сообщил RT парламентарий.

Сергей Михайльченко надеется, что документы получится оформить в ближайшие месяц-два: «А то даже детей в школу отдать не смогу».