Растратили на личные цели: СК просит арестовать задержанных за злоупотребления в Петербурге генералов МВД

Басманный суд Москвы в среду должен рассмотреть ходатайство следствия об аресте трёх бывших руководителей МВД из Санкт-Петербурга. Они были задержаны во вторник в результате совместной операции ФСБ, СК РФ и МВД по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, а именно — в растрате средств ведомственного фонда, куда местным коммерсантам добровольно-принудительно приходилось делать взносы, на личные нужды. Самым высокопоставленным из фигурантов дела оказался действующий помощник главы МВД России, экс-глава ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-лейтенант Сергей Умнов. Также были задержаны его бывший зам по тылу Иван Абакумов и действующий глава ГИБДД региона Алексей Семёнов.

Следственный комитет обратился в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте трёх бывших руководителей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Их обвиняют по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Помощник главы МВД России Владимира Колокольцева, экс-глава ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-лейтенант Сергей Умнов, его бывший заместитель в Петербурге, отвечавший за тыл, генерал-майор в отставке Иван Абакумов и действующий глава УГИБДД по Санкт-Петербургу и области генерал-майор Алексей Семёнов были задержаны 5 июля.

РИА Новости

© Алексей Даничев

Во вторник в домах всех троих проходили обыски, кроме того, следственные действия прошли и на рабочем месте Семёнова. Проводился ли обыск в московском кабинете Умнова, пока неизвестно.

После первых допросов задержанные получили статус подозреваемых и были доставлены в Москву для избрания меры пресечения.

В среду о задержании трёх высокопоставленных силовиков официально сообщили и в МВД России.

«Сотрудниками ФСБ России и ГУСБ МВД России проведён ряд обысков по уголовному делу, возбуждённому в июне 2020 года органами СК РФ по признакам преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ. Установлено, что в период с 2016 по 2020 год несколько должностных лиц из числа руководящего состава ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области допускали злоупотребления должностными полномочиями, выразившиеся в приобретении на средства Фонда содействия программам ГУВД СПб и ЛО имущества в целях личного использования», — говорится в сообщении ведомства.

© РИА Новости / УГИБДД ГУ МВД РОССИИ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

По ч. 3 ст. 285 УК РФ задержанным силовикам грозит до десяти лет лишения свободы. Расследование ведёт центральный аппарат СК РФ.

В среду информацию о ходатайстве со стороны следствия подтвердили и в Басманном суде столицы.

При этом в сообщении пресс-службы отмечено, что СК просит взять под стражу на два месяца не только трёх генералов, но и Елену Копьёву.

По данным «Фонтанки», с 2002 по 2021 год она с небольшим перерывом работала на различных должностях в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. До последнего времени Копьёва занимала должность старшего судебного пристава — начальника отдела Левобережного отдела службы судебных приставов Невского района Санкт-Петербурга.

Подробности уголовного дела во вторник вечером сообщил «Коммерсантъ». По данным издания, подозреваемые, будучи руководителями регионального МВД, «настойчиво рекомендовали местным коммерсантам жертвовать средства в Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти, которые потом фактически бесконтрольно тратились на различные полицейские мероприятия, принося определённые преференции и жертвователям».

В свою очередь, издание 47news.ru сообщает, что уголовное дело в 2020 году было возбуждено после визита сотрудников УСБ МВД в 11 городских МРЭО (межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел. — RT) и к бывшему начальнику стоящего над ними регистрационного отдела УГИБДД по региону Виктору Пичугину.

Ранее в рамках расследования этого же эпизода обыски проходили в квартире и в загородном доме Ивана Абакумова и бывшего начальника автохозяйства ГУ МВД Сергея Луня.

Издание отмечает, что «пожертвования» собирались с бизнесменов против их воли и отказаться от «взносов» в полицейский фонд они фактически не могли. Уже тогда в деле фигурировали «неустановленные сотрудники главка», которые вмешивались в работу фонда, обеспечивая регулярные поступления от местных предпринимателей.

© Кадр: видео ГУ МВД РОССИИ ПО Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Член ОНК Москвы Ева Меркачёва посетила в среду Сергея Умнова в ИВС на Петровке, 38, где он дожидался избрания меры пресечения. Как рассказала она Интерфаксу, вину помощник министра, руководивший петербургским главком с марта 2012 по февраль 2019 года, не признаёт.

«Сергея Умнова задержали вчера рано утром, сразу же отвезли на следственные действия. Он говорит, что в течение дня ему никто не давал ни есть, ни пить, но он, собственно, и не хотел, потому что человек в стрессе. После чего к десяти часам вечера его привезли на Петровку, 38. С утра ему сказали, что он поедет на суд для избрания меры пресечения. Он совершенно не соглашался с тем, с чем его обвиняют, назвал это всё глупостью и абсурдом», — заявила она, отметив, что сам Умнов не сомневается, что суд примет решение отправить его под стражу.

Примечательно, что в среду днём Басманный райсуд, где должно рассматриваться ходатайство следствия, был эвакуирован из-за сообщения о минировании.