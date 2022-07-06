СК просит арестовать трёх генералов по делу о злоупотреблениях в МВД Петербурга

Следствие просит арестовать трёх генералов по делу о злоупотреблениях в МВД Петербурга.

Об этом говорится в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

Как сообщалось, фигурантами дела являются помощник главы МВД и бывший начальник петербургского главка МВД генерал-лейтенант Сергей Умнов, экс-замначальника главка генерал-майор в отставке Иван Абакумов и руководитель УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор Алексей Семёнов.

Следствие просит избрать им в качестве меры пресечения арест сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что, по данным следствия, в период с 2016 по 2020 год несколько должностных лиц из числа руководящего состава ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области допускали злоупотребления должностными полномочиями: они приобретали на средства Фонда содействия программам ГУВД СПб и ЛО имущество в целях личного использования.