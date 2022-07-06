МВД: задержаны помощник министра Умнов и начальник ГИБДД по Петербургу Семёнов

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Задержаны помощник главы МВД России Сергей Умнов, начальник управления ГИБДД по Санкт-Петербургу Алексей Семёнов и бывший замначальника петербургского главка МВД Иван Абакумов.
МВД: задержаны помощник министра Умнов и начальник ГИБДД по Петербургу Семёнов
  • РИА Новости

Об этом сообщил пресс-центр МВД. Сообщение опубликовано на сайте «МВД Медиа».

Отмечается, что сотрудники ФСБ и Главного управления собственной безопасности МВД России провели ряд обысков в рамках уголовного дела, которое Следственный комитет возбудил в июне 2020 года по статье 285 УК России.

Как было установлено, в период с 2016 по 2020 год несколько должностных лиц из числа руководящего состава ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области допускали злоупотребления должностными полномочиями. По данным следствия, они приобретали на средства Фонда содействия программам ГУВД СПб и ЛО имущество в целях личного использования.

Отмечается, что в настоящее время фигурантами являются Умнов, Семёнов и Абакумов.

«Они задержаны в порядке статьи 91 УПК России», — заявили в ведомстве.

Продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее в ОНК RT сообщили, что помощник министра внутренних дел России генерал-лейтенант Сергей Умнов задержан по обвинению в превышении полномочий и помещён в ИВС на Петровке, 38. 

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