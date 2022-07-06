ОНК: помощник министра внутренних дел генерал Умнов помещён в ИВС

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RT
Помощник министра внутренних дел России генерал-лейтенант Сергей Умнов задержан по обвинению в превышении полномочий и помещён в ИВС на Петровке, 38. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.
ОНК: помощник министра внутренних дел генерал Умнов помещён в ИВС
  • РИА Новости

«Сергей Умнов содержится в камере с бывшим сотрудником УФСИН Москвы», — сказал один из членов комиссии, посетивший изолятор.

По его словам, Умнов был доставлен в ИВС накануне вечером.

«Утром к нему пришли домой с обыском, после этого задержали. Предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями. Виновным себя он не признаёт, называя обвинение белибердой», — пояснил правозащитник, добавив, что Умнов предполагает, что суд изберёт ему в ближайшее время меру пресечения в виде содержания под стражей.

Претензий к условиям в ИВС у задержанного нет. Накануне вечером Умнова, по его словам, отвели в душ.

Лекарства по имеющимся у него хроническим заболеваниям выдают.

Сергей Умнов с 2012 по 2019 год был начальником Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. После этого перешёл на работу в Москву в должности помощника министра внутренних дел России.

Накануне СМИ сообщили о проведении обысков также у начальника ГИБДД по Петербургу и Ленобласти Алексея Семёнова и в Крыму у бывшего замначальника Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова. Но Семёнова и Абакумова в ИВС на Петровке пока нет, уточнили в ОНК.

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