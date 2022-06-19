«Постепенный переход к летней погоде»: синоптики прогнозируют сильные дожди на предстоящей неделе

Москвичей ожидает нестабильная погода, город постепенно перейдёт к летним температурам. По прогнозам синоптиков, в течение недели выпадет половина месячной нормы осадков, при этом к выходным воздух прогреется до +25 °С. Наиболее сильные дожди ожидаются в ночные и утренние часы в понедельник.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, какая погода ожидается на следующей неделе в Москве и Подмосковье.

По словам синоптика, в начале недели москвичей будет ожидать нестабильная погода.

«Особенно хорошо будет поливать во вторник. Количество осадков выпадет в пределах 10—15 мм. Температура в этот момент будет около +20 °С, может, даже чуть ниже», — рассказал Шувалов.

Он добавил, что начиная с четверга воздух будет прогреваться.

«Постепенный переход к хорошей летней погоде без осадков и с температурой около +25 °С», — отметил метеоролог.

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков отметил, что в субботу будет облачно с прояснениями, погоду определит тёплый фронт, ночью будет +14...+16°С.

«Завтра в понедельник облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура +20...+22°С. На вторник начнётся тыл циклона, будет немного холодать. Давление будет падать. Ночные температуры на вторник, среду и четверг +12...+14°С. Дневная температура +18...+20°С, дождь. Среда днём +19...+21°С, облачно, небольшой дождь. В четверг облачно и дождь +19...+24°С. Дальше начнётся повышение температуры. В пятницу +22...+27°С, в субботу небольшая облачность, без осадков, давление вырастет, ветер поменяется на западный. Днём в субботу +24...+29°С», — рассказал синоптик.

Как рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, на предстоящей неделе выпадет половина месячной нормы осадков.

«Будняя часть предстоящей недели в Центральной России будет дождливой, а начало — прохладным. Общее количество осадков за 5 рабочих дней составит 35-40 миллиметров или около половины всей месячной нормы, а значит, к концу недели будет исчерпан 100% лимит небесной влаги в июне», — рассказал он.

По словам Тишковца, в понедельник наиболее интенсивные осадки прогнозируются в ночные и, особенно, в утренние часы, когда прольется до 6,3 миллиметра осадков, что не позволит температуре воздуха опускаться ниже плюс 10-15 °С.

«Днем немного распогодится, воздух прогреется до положенной в июне климатической нормы — 18-23 °С. Ожидается, что вторник станет самым холодным днем. После полудня из-за пасмурного неба и 8,7 миллиметра обложных дождей столбики термометров не поднимутся выше 15-20°С», — сообщил он.

РИА Новости

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Тишковец рассказал, что в среду не обойдется без 4,3 миллиметра скоротечных осадков, в облаках появятся просветы, и станет теплее, воздух прогреется до 18-23 °С. В четверг снова последуют ливни, выпадет 13,8 миллиметра осадков, температура повысится на один градус. В пятницу пройдут заключительные дожди, выпадет 4,9 миллиметра осадков, днем воздух прогреется до 21-26 °C.

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Как сообщил Евгений Тишковец, воздух в Москве прогреется до 30°в последнюю неделю июня.

«В начале последующей недели (27-28 июня) в условиях малооблачной погоды воздух станет прогреваться до плюс 25-30°С , что на 6-7 °С выше климатической нормы и даже теплее, чем положено на макушку лета», — рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что потепление начнется к следующим выходным из-за скандинавского антициклона, который принесет с собой много солнца и тепла. В субботу ночью температура достигнет 10-15 °С, днём воздух прогреется до 21-26 °С, в воскресенье под утро температура будет не ниже 12-17 °С в разгар дня воздух прогреется до 23-28 °С.

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщила, что давление на неделе будет падать, минимальным оно будет во вторник и в среду, когда в Московский регион подойдёт циклон с запада.

«Он к нам принесёт дожди. Дожди будут сильными. Температура у нас будет близка к климатической норме, ночи не будут холодными , поскольку будет много облаков, будут дожди. Но вот в дневные часы они будут ограничивать прогрев и поэтому дневная температура будет колебаться в пределах по Москве от +18 до +24°С. Самые прохладные дни вторник и среда. В четверг хотя дождь, там днём есть надежда на прояснение и прогрев может быть больше. +19...+24°С максимальная температура. Понедельник +20...+22 °С в Москве и +18...+24°С по области. Ветер умеренный. И в выходные ожидается, что с запада подойдёт антициклон, атмосферное давление будет расти, облаков станет меньше и поэтому воздух будет лучше прогреваться», — сказал синоптик.