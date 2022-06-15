Синоптик Вильфанд рассказал о возвращении в Москву жаркой погоды с 19 июня

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тепло начнёт возвращаться в столицу с воскресенья, 19 июня.

«Середина июня именно такой должна быть в московском исполнении, когда ночные температуры достигают +10...+15 °С, а дневные находятся в районе +20...+25 °С. Это самая типичная и нормальная температура», — сказал Вильфанд в разговоре с «Москвой 24».

Синоптик добавил, что примерно такая погода и ожидается в столице до субботы, 18 июня, включительно.

По его словам, в воскресенье, 19 июня, температура начнёт повышаться — до +23...+25 °С, а 20 июня, в понедельник, в столице потеплеет до +25...+28 °С.

Ранее URA.RU передавало, что в Свердловской области 16 июня ожидаются дожди, грозы и усиление ветра до 17 м/с.