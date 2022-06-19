Метеоролог Шувалов рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

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Анастасия Белоусова
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, какая погода ожидается на следующей неделе в Москве и Подмосковье.
Метеоролог Шувалов рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
  • РИА Новости

По словам синоптика, погода в начале недели будет ненастной.

«Особенно хорошо будет поливать во вторник. Количество осадков выпадет в пределах 10—15 мм. Температура в этот момент будет около +20 °С, может, даже чуть ниже», — рассказал Шувалов.

Он добавил, что начиная с четверга воздух будет прогреваться.

«Постепенный переход к хорошей летней погоде без осадков и с температурой около +25 °С», — отметил метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тепло начнёт возвращаться в столицу с воскресенья, 19 июня.

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