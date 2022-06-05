«Температура будет повышаться»: синоптики рассказали о погоде в Москве на предстоящей неделе

В Москве на следующей неделе ожидается повышение температуры. По словам синоптиков, до четверга включительно погода в Москве и Московской области будет обусловлена антициклоном. В среду и четверг температура может подняться до +25...+27 °С, а в пятницу в столице возможны осадки с грозой.

В Москве на следующей неделе ожидается повышение температуры, сообщил RT руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Синоптик рассказал, что в понедельник, 6 июня, существенных осадков в столице не ожидается.

«Завтра мы будем находиться на периферии антициклона. Температура будет близка к норме. По Москве максимальные значения составят +20...+23 °С, по области ожидается +20...+22 °С», — сказал он.

Специалист отметил, что до четверга включительно погода в Москве и Московской области будет обусловлена антициклоном.

«Поэтому с каждым днём температура будет повышаться. В среду и четверг она поднимется до +25...+27 °С по Москве. Ночью температура будет колебаться в пределах +12...+14 °С в столице, а в области достигнет +11...+14 °С», — добавил Варакин.

В пятницу в столице возможны осадки с грозой, добавил специалист.

Метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT заметил, что предстоящая неделя будет «двуликой».

«Вплоть до среды у нас — восточная часть антициклона, северо-западный ветер, температура +21...+23 °С, но без осадков. В четверг мы переходим на сторону тепла. Температура повышается до +25...+26 °С, четверг без осадков. А в пятницу и конец недели мы попадаем во фронтальную зону, поэтому нас ждут грозы, но грозы на фоне очень тёплой погоды. Температура останется в пределах +24...+26 °С», — рассказал он.

В свою очередь, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что ко Дню России, 12 июня, воздух в Москве может прогреться до +28 °С. По его словам, на следующей неделе «лето будет набирать ход, и ближе к выходным столбики термометров покажут июльские значения».

«С понедельника до четверга синоптическая ситуация в Центральной России, в частности в Москве, будет обусловлена погожим антициклоном. Днём воздух прогреется до +18...+23 °С в начале недели, до +22...+27 °С — в конце», — рассказал Тишковец РИА Новости.

При этом в пятницу и в выходные атмосфера станет неустойчивой, что вызовет скоротечные грозовые дожди.

АГН «Москва»

© Денис Воронин

«Под утро уже не ниже +12...+17 °С , а после полудня столбики термометров поднимутся до отметки +23...+28 °С , что по климату на месяц опережает календарь и больше характерно для макушки лета», — разъяснил Тишковец.

Ранее синоптик отмечал, что россиян ждёт «медовое» лето, для которого характерны безветрие, тепло, умеренная влажность и чередование солнечных дней со скоротечными ливнями.

«Температурный режим ожидается близким к своей климатической норме с незначительным, не более 0,5—1,0 °С, её превышением», — рассказал он.

Как сообщала главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова, среднемесячная температура воздуха в июне в Москве составит около 17 °С.

«Средняя температура ночью будет +10...+12 °С, днём — +22...+23 °С», — сказала Макарова РИА Новости.

По её информации, погода в Москве в июне будет неустойчивой, однако колебания будут незначительными и близкими к климатической норме.

При этом на севере и юге европейской части России среднемесячная температура воздуха в июне будет чуть выше нормы, добавила Макарова.

Ранее Александр Шувалов в беседе с URA.RU также рассказал об июньской погоде в российских регионах.

«В Сибири аномалия температуры, до 10 июня будет держаться -4...-6 ˚С, в отдельные дни до -8 ˚С. В Томске, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях, на юге Красноярского края, в Алтайском крае... ситуация с устойчивыми затоками холода будет наблюдаться большую часть июня. Всплески тепла будут, но кратковременные», — заявил он.

По его словам, в середине июня в Якутске, Оймяконе и Верхоянске ожидается до +30 ˚С.

«На Черноморском побережье +30 ˚С, в степной части до +32 ˚С. К началу второй декады июня температура просядет, а после на южной части Кавказского хребта ожидается до +30 ˚С, а в северной его части и на Нижней Волге — до +36 ˚С», — сообщил Шувалов.

Между тем Юрий Варакин рассказывал, в каких российских регионах уже можно купаться. По его словам, наиболее тёплая морская вода — на берегах Азовского моря, там она прогрелась до +22 °С.

«На Черноморском побережье Краснодарского края тоже уже достаточно тепло. В Анапе, Геленджике вода уже прогрелась до +18 °С, и дальше температура будет расти, на следующей неделе достигнет +22 °С», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, такие же значения наблюдаются в районах от Туапсе до Сочи.