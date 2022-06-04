Синоптик Ильин рассказал, какой будет погода в столичном регионе в ближайшие дни

Синоптик Александр Ильин рассказал, какой будет погода в столичном регионе в ближайшие дни.

«В эти выходные температура немного собьётся. Пройдёт холодный фронт, и температура на три-четыре градуса понизится. Будет +18...+21 °С, это не холодно, но ниже климатической нормы», — цитирует эксперта телеканал «Звезда».

Как отметил Ильин, местами возможен кратковременный дождь.

«Кучево-дождевая облачность будет рассеиваться», — добавил он.

Ранее метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с URA.RU рассказал о погоде в июне в регионах России.