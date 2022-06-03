Синоптик Варакин перечислил регионы, в которых уже можно купаться

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин перечислил регионы, в которых уже можно купаться.

«Наиболее тёплая морская вода — на берегах Азовского моря, там она прогрелась уже до +22 °С, то есть уже вполне можно купаться, открывать купальный сезон. На Черноморском побережье Краснодарского края тоже уже достаточно тепло. В Анапе, Геленджике вода уже прогрелась до +18 °С, и дальше она будет расти, на следующей неделе достигнет +22 °С», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, такие же температуры наблюдаются в районах от Туапсе до Сочи.

Ранее метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с URA.RU рассказал о погоде в июне в регионах России.