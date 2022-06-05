Синоптик Вильфанд предупредил о сильных осадках на юге России в ближайшие дни

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде на юге России в ближайшие дни.

«Прогнозируются сильные осадки на юге России. В Крыму 6-го и 7-го числа будет сильный ливневый дождь, гроза, крупный град, ветер 20—25 м/с, в отдельных районах Северо-Кавказского федерального округа — сильный грозовой дождь, град, ветер до 25 м/с», — цитирует его ТАСС.

Вильфанд также рассказал, что в Краснодарском крае, Ростовской, Волгоградской областях в ближайшие дни ожидается сильный дождь с грозой и градом.

Ранее руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с RT рассказал, какой погоды москвичам и гостям столицы стоит ожидать в начале рабочей недели.

Метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с URA.RU рассказал о погоде в июне в регионах России.