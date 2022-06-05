Синоптик Варакин рассказал о погоде в Москве в начале недели

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Полина Полетаева
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с RT рассказал, какой погоды москвичам и гостям столицы стоит ожидать в начале рабочей недели.
Синоптик Варакин рассказал о погоде в Москве в начале недели
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Завтра мы будем находиться на периферии антициклона, существенных осадков не ожидается. Температура будет близка к норме. По Москве максимальная температура +20...+23 °С, по области +20...+22 °С», — сказал синоптик.

Он отметил, что до четверга включительно погода в Москве и Московской области будет обусловлена антициклоном.  

«Поэтому с каждым днём температура будет повышаться. В среду и четверг +25...+27 °С по Москве. Ночью температура будет находиться в пределах +12...+14 °С в столице, а в области +11...+14 °С», — добавил Варакин.

В заключение собеседник RT отметил, что в пятницу в столице возможны осадки с грозой.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столице в выходные.

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