Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве в выходные

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Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столице в выходные.
Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве в выходные
  • РИА Новости

«Погоду в выходные будет определять область повышенного атмосферного давления, в субботу существенных осадков не ожидается, но ночь будет прохладнее, чем в пятницу, — температура воздуха будет порядка +10…+17 °С, а днём +19…+23 °С», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, в воскресенье возможен временный дождь. Ночью +10...+12 °С, днём +19...+21 °С.

Как отметила Позднякова, в целом погода отвечает климатическим нормам и комфортна для прогулок.

Ранее метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с URA.RU рассказал о погоде в июне в регионах России.

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