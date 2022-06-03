Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве в выходные

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столице в выходные.

«Погоду в выходные будет определять область повышенного атмосферного давления, в субботу существенных осадков не ожидается, но ночь будет прохладнее, чем в пятницу, — температура воздуха будет порядка +10…+17 °С, а днём +19…+23 °С», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, в воскресенье возможен временный дождь. Ночью +10...+12 °С, днём +19...+21 °С.

Как отметила Позднякова, в целом погода отвечает климатическим нормам и комфортна для прогулок.

Ранее метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с URA.RU рассказал о погоде в июне в регионах России.