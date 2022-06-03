Синоптик Леус рассказал о переменчивой погоде в Тульской области в выходные

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Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о переменчивой погоде в Тульской области в выходные.
Синоптик Леус рассказал о переменчивой погоде в Тульской области в выходные
  • РИА Новости

В беседе с Тульской службой новостей он заявил, что погода изменится в лучшую сторону в связи с уходом циклона.

«4 июня он уйдёт на северо-восток, и за погоду центральных областей ЦФО, и в частности в Тульской области, будет отвечать небольшой гребень антициклона. В субботу ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью станет прохладней — +7…+9 °С в Туле, местами до +5 °С», — сообщил Леус.

По его словам, днём в Туле ожидается до +21…+23 °С, в районах до +19…+24 °С.

Как отметил эксперт, в воскресенье вдоль южных границ региона будет проходить циклон. Днём возможны небольшие дожди.

«Ночью в Туле температура составит +9…+11 °С, в районах +7…+12 °С. Днём столбики термометров покажут от +20 до +22 °С в областном центре, в районах +18…+23 °С. Ожидается несильный ветер преимущественно западных направлений», — добавил Леус.

Ранее метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с URA.RU рассказал о погоде в июне в регионах России.

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