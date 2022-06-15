«Переписала завещание»: в Санкт-Петербурге соседи вселились в квартиру пенсионерки после её смерти

В Санкт-Петербурге после смерти 69-летней пенсионерки Екатерины Кузнецовой Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве. Кузнецова жила одна, в начале февраля 2022 года она скоропостижно скончалась, а в её квартиру въехали соседи. Родственникам покойной они заявили, что пенсионерка завещала всё имущество им. Местная полиция встала на сторону соседей, однако после жалобы в прокуратуру ситуацией заинтересовались в СК РФ.

«Братик, прости меня за всё»

Пенсионерка из Санкт-Петербурга Екатерина Кузнецова после смерти мужа жила одна в своей квартире. Родственники постоянно поддерживали с ней связь, помогали, но навещали нечасто, поскольку живут в других городах. Главным компаньоном пенсионерки была собака.

До того как выйти на пенсию, Екатерина Ивановна была медицинской сестрой, ассистировала при операциях на сердце.

«Профессия наложила отпечаток — у неё в квартире был идеальный порядок, всё стерильно, посторонних она к себе не пускала», — вспоминает одна из соседок.

Последний раз Кузнецова говорила с родственниками 6 февраля 2022 года.

«Очень странный разговор был, — рассказывает её двоюродный брат Дмитрий Коваленко. — Обычно мы живо общались всегда, родные же люди. А тут получилось как на допросе. Я задаю вопрос, потом небольшая пауза — и она отвечает. Уверен, что рядом был кто-то, кто ей указывал, что говорить. Я понял, что дело неладно, говорю: «Всё, я приеду, заберу тебя на Камчатку к себе». Опять пауза. Говорит: «Нет, не надо». Говорю: «Как не надо? Я же сказал, что заберу!» Тогда она сказала: «Хорошо, забери». Последние её слова были: «Братик, я тебя очень люблю, прости меня за всё».

На следующий день он пытался снова связаться с сестрой, но телефон оказался отключён. «Через родственников жены, которые в Питере живут, начали выяснять. Им сначала сказали, что Катю в Боткинскую больницу увезли, а потом говорят, что она умерла вчера. Как так: я с ней говорил, обещал забрать, а через пять часов она умирает? Такого же не бывает», — уверен Дмитрий.

В Санкт-Петербург он добрался только 9 февраля. «Когда приехал, то сразу отправился на квартиру к сестре за документами, чтоб похоронить её. Вставил ключ в замок — не выходит ничего, не могу открыть. Присмотрелся — замок поменяли. Тут выбегает какая-то женщина и говорит: «Да кто вы такие? Я тут хозяйка, у меня завещание», — вспоминает мужчина.

Соседи заняли квартиру

Родственники обратились в полицию, но там неожиданно встали на сторону Тахнины Бободжановой — соседки, занявшей квартиру Кузнецовой.

«Вызвали полицию, а они как будто заодно с ними. Там налицо даже формальное нарушение: человек только умер, а они уже замки сменили, не вступив в наследство даже. А полиции всё равно. Говорят, что мы в споры родственников не вмешиваемся», — рассказал Дмитрий, добавив, что вселившиеся в квартиру его сестры люди ему не родственники.

Племяннице Екатерины Светлане удалось снять небольшое видео, на котором Тахнина Бободжанова препирается с родственниками и другими соседями. Заканчивается съёмка появлением полицейского, которому новая «наследница» жалуется: «Появились вот теперь родственники». Полицейский, назвавшийся Белоконевым, потребовал прекратить съёмку.

Светлана после этого обратилась в районное отделение полиции с заявлением о том, что соседи самовольно заняли квартиру. Однако женщина получила отказ в возбуждении уголовного дела по статье УК РФ о самоуправстве за подписью Белоконева (документ есть в распоряжении RТ).

«По информации, которую нам удалось собрать, в ночь, когда всё произошло, именно Белоконев зафиксировал смерть. А понятыми вызвали соседей, на которых завещание якобы составлено. Я обратилась в полицию, пожаловалась на незаконное проникновение в квартиру, похищение документов — мы даже не могли получить Катин паспорт, чтобы похоронить. А нам в ответ: «Они на всё это имеют право, потому что на них завещание». Мы говорили: «Почему квартира не опечатана, почему посторонние проникли?» А нам в ответ полицейские заявляют, что это их не касается, и нас же ещё выгоняют», — возмущается Светлана.

РИА Новости

© Константин Михальчевский

Завладев квартирой покойной и сменив замки, Бободжановы, как считают родственники, прибрали к рукам все ювелирные изделия, указанные в завещании. При этом они отказались передать родственникам личные вещи и документы, не представляющие ценности.

«Я просил по-человечески хотя бы документы отдать. Чтобы оформить нормально похороны: она хотела, чтобы её рядом с мужем похоронили. Но документов на участок не дали. Да что там говорить — даже семейные фотографии не дали. А соседи видели, что все фото на помойку выкинули», — говорит Дмитрий.

Родственникам отказались отдать даже собаку, которая принадлежала Екатерине. Вместо этого «наследники» увезли четвероногого друга покойной пенсионерки в неизвестном направлении.

Сама квартира, по мнению соседей, сейчас сдаётся. «Каждую ночь там свет горит. Сначала, видимо, просто всё выгребли оттуда, а теперь сдают. Причём посуточно. Каждый вечер в подъезде новые восточные мужчины», — сообщил RT один из соседей.

Связаться с Бободжановыми RT не удалось.

Дело поставлено на контроль

Как вспоминает Дмитрий, везде, куда бы он ни обращался, оформляя разрешение на захоронение, за ним следовала семья Бободжановых.

«Я бегал две недели, собирал бумаги, чтобы похоронить. И везде на них натыкался. Они сами хотели похоронить, мне так ничего и не отдали из документов. При этом нагло везде лезли. Даже в Следственном комитете, куда я пришёл за разрешением на захоронение. Когда меня вызвали к начальнику, эта Бободжанова тоже полезла: мол, хочет поговорить. Там, правда, её быстро окоротили», — рассказывает Дмитрий.

Похоронив сестру, Дмитрий подал жалобу в прокуратуру. Как сообщили RT в пресс-службе ведомства, по обращению была проведена проверка, в результате которой возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Как говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела (есть в распоряжении RT), неустановленные лица «изготовили от имени наследодателя Кузнецовой Е.И. фальсифицированное завещание».

Дело ведёт Следственный комитет. «В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия», — сообщили RT в пресс-службе, уточнив, что прокуратура Московского района Санкт-Петербурга контролирует расследование.

Как рассказал двоюродный брат Екатерины, наследство она оформила на него в 2015 году. «Но у меня необходимости в наследстве не было, говорю: мне не надо. Поэтому в 2021 году она оформила его на мою сестру», — пояснил Коваленко.

Как сообщила RT адвокат потерпевших Оксана Разносчикова, сейчас по делу уже идут активные следственные действия.

«Важно, чтобы отработали все версии. Мы ожидаем, что правоохранительные органы проведут оперативное и качественное расследование данного дела. Виновных привлекут к ответственности, а потерпевшим вернут семейное имущество. Для этого у следователей есть возможности. Главное, чтобы они все их использовали», — отметила она.

По словам юриста, сейчас допрашивают соседей пенсионерки. «Сначала они, увидев, как себя ведут сотрудники районного отдела полиции, испугались и за собственную безопасность. Но следователи СК смогли их успокоить — теперь соседи поняли, что злоумышленников и правда будут искать, и активно дают показания», — рассказывает Разносчикова.

Родственники и друзья Кузнецовой при этом подозревают, что «наследники» не только подделали завещание, но и помогли ей уйти из жизни.

«Переписала завещание и умерла. Сразу после того как мы договариваемся, что я её к себе увезу. Это очень подозрительно», — считает Дмитрий Коваленко.

«Она их боялась»

По словам соседей, сама Екатерина Кузнецова о семействе Бободжановых, которым потом якобы передала квартиру, при жизни отзывалась крайне нелестно.

«Мы с Катей дружили ещё с 70-х годов прошлого века, общались почти каждый день. Никакого отношения к ней эта семья не имела, помощи и поддержки не оказывала. Сама Катя к ним очень плохо относилась, особенно после того как эти люди стали требовать, чтобы она у себя прописала их несовершеннолетних детей. Именно требовать, а не просить», — рассказала RT соседка Кузнецовой Альбина (имя изменено).

По её словам, Бободжановы использовали детей, чтобы завязать отношения с одинокой пенсионеркой.

«Катя ходила гулять с собакой. Они специально караулили, и, когда она открывала дверь квартиры, к ней забегал домой трёхлетний мальчик, начинал бегать по квартире, танцевать и веселиться. Катя пугалась, не знала, что делать. Ей приходилось звать таджиков, чтобы они забрали ребёнка. Так они проникали к ней в квартиру, куда она посторонних никогда не пускала, навязывали ей отношения. Её это ужасно раздражало», — рассказывает Альбина.

Дмитрий Коваленко тоже вспоминает, что Екатерина жаловалась ему на навязчивых соседей.

«Сестра жаловалась, что за ней по пятам ходят таджики, которые рядом квартиру снимают. Доканывают просьбами прописать у себя их детей. Я тогда у неё в гостях как раз был, буквально через полчаса вышел покурить, открываю дверь, а там один из членов этой семьи стоит, как будто подслушивал. Я сказал ему, чтобы сестру в покое оставил. Когда всё произошло в феврале, то опять на него наткнулся. Я тогда на эмоциях был, говорю ему: «Я же тебя предупреждал». А он говорит не моргнув глазом, что меня в первый раз видит», — говорит он.

Альбина вспоминает, что соседей почти не видела, но каждый раз, когда приходила навестить подругу, слышала шум за их дверью. «Такое впечатление, что они постоянно следили, кто к ней ходит», — рассказывает она.

РИА Новости

© Григорий Сысоев

Другой сосед, Владимир Иванович, рассказал RT, что к нему Екатерина Ивановна обращалась с просьбой установить видеонаблюдение в своей квартире.

«Хотела установить камеры, чтобы снимали лестничную клетку и внутри квартиры. Я, до того как выйти на пенсию, как раз инженером был, занимался электроникой. Но, к сожалению, не смог ей помочь, посоветовал обратиться к профессионалам», — рассказывает он.

Мужчина отметил, что соседка серьёзно опасалась за свою безопасность. «Ей казалось, что в её квартиру проникают посторонние: и днём, когда она уходит, и глубокой ночью, когда она спит. Вот она и хотела посмотреть, что происходит», — рассказывает он.

Владимир Иванович при этом подчеркнул, что женщина была совершенно адекватной.

«С возрастом, конечно, мы все становимся мнительными, но это не выглядело старческими причудами. Я Катю знал ещё с 1969 года, поэтому могу уверено сказать: она была совершенно нормальной и при этом сильно напугана», — рассуждает он.

Как отметил адвокат Рамиль Гизатуллин, судя по материалам дела, Екатерина Кузнецова и её родственники могли стать жертвами мошенников.

«Я сталкивался с такой категорией дел и могу сказать однозначно, что злоумышленникам содействуют чиновники, которые снабжают их информацией о потенциальных жертвах. Каждый случай может разниться его ведомственной принадлежностью, но результат всегда один — подлог и хищение имущества. Понятно, что подобное содействие преступники щедро оплачивают», — отметил он в беседе с RT.

Юрист отмечает, что выявить пособников злоумышленников при грамотных следственных действиях не составит труда.

«Мой совет потерпевшим — контролировать расследование уголовного дела на каждом этапе, заявлять ходатайства и при необходимости подавать жалобы», — заметил Гизатуллин.

Он предупредил, что по результатам рассмотрения дела в суде родственники пенсионерки могут остаться без квартиры, но с правом требования компенсации с осуждённых. Правда, взять с них, скорее всего, окажется нечего.