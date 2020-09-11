В Петербурге две женщины похитили у блокадницы 1 млн рублей
- РИА Новости
Заявление от пенсионерки 1932 года рождения поступило в полицию Выборгского района 10 сентября.
«8 сентября около 15.00 две неизвестные женщины, позвонив в звонок входной двери и представившись сотрудницами пенсионного фонда, вошли в квартиру пенсионерки, расположенную в одном из домов по улице Жени Егоровой, где, воспользовавшись ухудшением её самочувствия, совершили хищение 1 млн рублей», — цитирует сообщение РИА Новости.
МВД возбудило дело по ч. 3 ст. 158 УК России («Кража»).
Принимаются меры по розыску и задержанию подозреваемых.
В июне в Петербурге полицейские задержали подозреваемого в краже 85 тыс. рублей у 80-летней блокадницы.