В Петербурге две женщины похитили у блокадницы 1 млн рублей

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В Санкт-Петербурге разыскивают двух женщин, которые подозреваются в краже 1 млн рублей у блокадницы. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по городу.
В Петербурге две женщины похитили у блокадницы 1 млн рублей
  • РИА Новости

Заявление от пенсионерки 1932 года рождения поступило в полицию Выборгского района 10 сентября.

«8 сентября около 15.00 две неизвестные женщины, позвонив в звонок входной двери и представившись сотрудницами пенсионного фонда, вошли в квартиру пенсионерки, расположенную в одном из домов по улице Жени Егоровой, где, воспользовавшись ухудшением её самочувствия, совершили хищение 1 млн рублей», — цитирует сообщение РИА Новости.

МВД возбудило дело по ч. 3 ст. 158 УК России («Кража»).

Принимаются меры по розыску и задержанию подозреваемых.

В июне в Петербурге полицейские задержали подозреваемого в краже 85 тыс. рублей у 80-летней блокадницы.

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