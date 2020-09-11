Россия поставит в Бразилию до 50 млн доз вакцины от коронавируса 

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Секретариат здравоохранения бразильского штата Баия заключили соглашение о сотрудничестве, предполагающее поставки в Бразилию до 50 млн доз российской вакцины «Спутник V».
Россия поставит в Бразилию до 50 млн доз вакцины от коронавируса 
  • © Российский фонд прямых инвестиций

Об этом говорится в сообщении РФПИ.

«Начало поставок вакцины в Бразилию ожидается в ноябре 2020 года в случае получения одобрения со стороны бразильских государственных регулирующих органов, которое будет учитывать результаты пострегистрационного исследования вакцины», — заявили в фонде.

Также соглашение позволит в будущем поставлять российскую вакцину по всей территории Бразилии. 

По данным РФПИ, в соглашении подчёркивается, что многие страны признают важность наличия в портфеле вакцин от коронавируса препарата на основе аденовирусных векторов человека, что является тщательно изученной вакцинной платформой. Её безопасность была подтверждена в ходе десятилетий исследований, в том числе 75 публикаций в международных научных журналах и более 250 клинических исследований.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что в Латинскую Америку будет поставлено до 100 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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