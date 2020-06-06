В Петербурге задержали подозреваемого в краже денег у блокадницы

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В Санкт-Петербурге полицейские задержали подозреваемого в краже 85 тыс. рублей у 80-летней блокадницы.
В Петербурге задержали подозреваемого в краже денег у блокадницы
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Министерства внутренних дел России. 

«Полиция задержала ранее судимого мужчину, подозреваемого в краже денег у блокадницы», — цитирует РИА Новости МВД.

По данным ведомства, подозреваемый и его знакомый пришли в квартиру женщины под видом мастеров по установке счётчиков воды. В МВД сообщили, что мужчина похитил из сумки женщины 85 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело. Второй подозреваемый разыскивается.

Ранее в Петербурге возбудили уголовное дело по факту кражи 21 медали и пяти орденов времён Великой Отечественной войны.

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