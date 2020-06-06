В Петербурге задержали подозреваемого в краже денег у блокадницы
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- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Министерства внутренних дел России.
«Полиция задержала ранее судимого мужчину, подозреваемого в краже денег у блокадницы», — цитирует РИА Новости МВД.
По данным ведомства, подозреваемый и его знакомый пришли в квартиру женщины под видом мастеров по установке счётчиков воды. В МВД сообщили, что мужчина похитил из сумки женщины 85 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело. Второй подозреваемый разыскивается.
Ранее в Петербурге возбудили уголовное дело по факту кражи 21 медали и пяти орденов времён Великой Отечественной войны.