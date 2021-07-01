В Краснодаре у 95-летней пенсионерки похитили более 1 млн рублей

Короткая ссылка
В Краснодаре супружеская пара совершила нападение на 95-летнюю труженицу тыла. Как отмечается, женщину избили и похитили у неё более 1 млн рублей.
В Краснодаре у 95-летней пенсионерки похитили более 1 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом пишет Life.ru.

«Злоумышленники — 29-летний мужчина и его 38-летняя супруга — поджидали пенсионерку в подъезде дома по месту её жительства. Когда женщина поднялась на свой этаж, соучастники втолкнули её в квартиру, где нанесли телесные повреждения и связали. Угрожая применением утюга, налётчики забрали сбережения потерпевшей в сумме более 1 млн рублей и скрылись», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пострадавшая — труженица тыла, заслуженный работник культуры РСФСР, член Союза журналистов СССР.

В настоящее время злоумышленники задержаны и арестованы.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Санкт-Петербурге задержали злоумышленников, напавших на 99-летнего ветерана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить