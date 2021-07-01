В Краснодаре у 95-летней пенсионерки похитили более 1 млн рублей

В Краснодаре супружеская пара совершила нападение на 95-летнюю труженицу тыла. Как отмечается, женщину избили и похитили у неё более 1 млн рублей.

Об этом пишет Life.ru.

«Злоумышленники — 29-летний мужчина и его 38-летняя супруга — поджидали пенсионерку в подъезде дома по месту её жительства. Когда женщина поднялась на свой этаж, соучастники втолкнули её в квартиру, где нанесли телесные повреждения и связали. Угрожая применением утюга, налётчики забрали сбережения потерпевшей в сумме более 1 млн рублей и скрылись», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пострадавшая — труженица тыла, заслуженный работник культуры РСФСР, член Союза журналистов СССР.

В настоящее время злоумышленники задержаны и арестованы.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Санкт-Петербурге задержали злоумышленников, напавших на 99-летнего ветерана.