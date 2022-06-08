Команда продолжит работу в холдинге: авиакомпания S7 заморозила проект дочернего лоукостера Citrus

Проект запуска нового российского лоукостера Citrus приостановлен, заявили в S7 Group. В авиакомпании уточнили, что в текущем году для запуска дочернего авиаперевозчика нет поставок самолётов. Вместе с тем в S7 отметили, что команда проекта продолжит работу на ряде выполняемых холдингом рейсов. Как полагают эксперты, текущие условия на рынке не располагают к созданию новых компаний, при этом есть возможности для развития собственного рынка авиации.

В российской авиакомпании S7 заявили о приостановке проекта лоукостера Citrus. Его дальнейшую судьбу определят в конце года.

«В текущих обстоятельствах S7 Group замораживает проект лоукостера Citrus», — приводит РИА Новости сообщение S7. Представитель авиакомпании уточнил, что в этом году не будет поставок требуемых для запуска лоукостера самолётов.

Вместе с тем в S7 отметили, что команда проекта продолжит работу в холдинге, в частности, на совместных рейсах S7 Airlines и ООО «Глобус», в сертификате которого есть три самолёта Airbus A319, которые необходимы для получения статуса эксплуатанта. Отметим, что Citrus планировалось создать на базе ООО «Глобус».

«В летнем сезоне 2022 года авиакомпании холдинга S7 Group — «Сибирь» и «Глобус» — будут выполнять совместные рейсы в рамках код-шерингового соглашения», — уточнили в S7 Airlines.

Напомним, что обозначение для нового проекта лоукостера в S7 объявили в сентябре 2021 года. Как рассказали в S7, выбранное название — Citrus — отражает цель авиакомпании «соединять российские города» (Cities of Russia) и предлагает пассажирам «яркий и позитивный опыт путешествий». Ожидалось, что на старте пассажиропоток компании составит около 1 млн человек ежегодно, а к 2024 году этот показатель способен вырасти до 6—7 млн человек в год.

По предварительной информации, обнародованной в декабре 2021 года, планировалось, что базовыми городами для Citrus станут Казань и Омск. Выбор в компании объяснили потенциалом развития рынка и маршрутной сети в этих городах. В начале февраля в S7 рассказали, что Citrus получил сертификат эксплуатанта.

В феврале 2022 года стартовала российская спецоперация по защите республик Донбасса от агрессии со стороны Украины. На этом фоне Евросоюз, США и ряд других государств стали вводить антироссийские ограничения.

В частности, в марте ЕС остановил поставки в Россию новых лайнеров. Запрет также коснулся техобслуживания и страхования авиатехники в европейских компаниях. Помимо этого, Европа потребовала разорвать действующие соглашения об аренде самолётов.

В конце марта в пресс-службе омского аэропорта заявили, что запуск Citrus приостановлен на фоне ограничения поставок самолётов A320neo, которые планировалось использовать в парке нового перевозчика.

Аналитик содружества авиационных экспертов Aviation Explorer Владимир Карнозов в беседе с RT отметил, что без поставок новых самолётов проект реализовать невозможно.

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«Для лоукостера очень важен новый парк, так как свежие самолёты не нуждаются в ремонте и обслуживании. Плюс нужно состыковать по маршрутной сетке так, чтобы это было экономически выгодно. Сейчас это сделать сложно, поэтому логично, что S7 принял такое решение», — сказал Карнозов.

Как полагает эксперт, на фоне складывающейся ситуации следует развивать собственный рынок авиации.

«Мы должны заменить парк на российские борта. Отчасти это станет возможным к 2030 году. Но не во всех сегментах перевозок. Так, например, на региональном уровне и среднемагистральные самолёты мы сможем произвести к этому времени, а с широкофюзеляжными машинами пока есть проблемы. Впрочем, в этом сегменте нам может помочь сотрудничество с азиатскими партнёрами», — полагает Карнозов.

В свою очередь, независимый транспортный аналитик Дмитрий Адамидов отметил, что текущие условия рынка авиаперевозок в целом не располагают к запуску лоукостера.

«Лоукостеры запускаются тогда, когда есть свободные мощности и существует необходимость в дополнительных полётах. Сейчас ситуация в авиации другая. Плюс для государства будет дешевле дать средства на субсидированные полёты уже существующей компании, чем только что созданной», — сказал эксперт в беседе с корреспондентом RT.

Он отметил, что запуск лоукостера потребует большого объёма инвестиций, включая государственные, тогда как сейчас авиакомпаниям требуются субсидии на поддержание основного бизнеса и сохранение полётной сетки.

Вместе с тем Адамидов придерживается мнения, что ситуация в российской авиаотрасли сложная, но не критическая. Он также допустил, что может произойти слияние нескольких авиакомпаний в одну.

«В свою очередь, при укрупнении перевозчиков цены на билеты могут даже снизиться», — полагает аналитик.