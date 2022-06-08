Авиакомпания S7 замораживает проект лоукостера Citrus
- РИА Новости
«В текущих обстоятельствах S7 Group замораживает проект лоукостера Citrus», — приводит РИА Новости сообщение.
По её словам, в нынешнем году поставка необходимых для запуска лоукостера самолётов не состоялась.
Она отметила, что решение о дальнейшей судьбе проекта будет принято к концу года.
19 апреля стало известно, что S7 Airlines приостанавливает действие соглашения с международным альянсом авиакомпаний Oneworld в связи с ограничением международного авиасообщения.