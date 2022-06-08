Российская авиакомпания S7 замораживает проект лоукостера Citrus, сообщила представитель перевозчика.

«В текущих обстоятельствах S7 Group замораживает проект лоукостера Citrus», — приводит РИА Новости сообщение.

По её словам, в нынешнем году поставка необходимых для запуска лоукостера самолётов не состоялась.

Она отметила, что решение о дальнейшей судьбе проекта будет принято к концу года.

19 апреля стало известно, что S7 Airlines приостанавливает действие соглашения с международным альянсом авиакомпаний Oneworld в связи с ограничением международного авиасообщения.