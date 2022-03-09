В МИД России заявили об угрозе безопасности пассажирских авиаперевозок из-за санкций ЕС
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«Данные ограничительные меры нацелены против огромной гражданской отрасли, ставят под угрозу безопасность пассажирских авиаперевозок как на внутренних, так и на международных направлениях», — цитирует его РИА Новости.
По словам Биричевского, Москва рассматривает соответствующие решения со стороны Запада как попытку оказать влияние на принимаемые Российской Федерацией внешнеполитические решения.
В феврале Евросоюз запретил поставки товаров в Россию для использования в космической или авиационной промышленности.
США ввели полные блокирующие санкции против 22 оборонных предприятий России.
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ответ на рестрикции сообщил о прекращении поставок в США ракетных двигателей из России и призвал США «летать на своих мётлах».