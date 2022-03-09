В МИД России заявили об угрозе безопасности пассажирских авиаперевозок из-за санкций ЕС

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Ограничительные меры ЕС и США против российской авиаотрасли ставят под угрозу безопасность пассажирских авиаперевозок, заявил глава департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
В МИД России заявили об угрозе безопасности пассажирских авиаперевозок из-за санкций ЕС
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Данные ограничительные меры нацелены против огромной гражданской отрасли, ставят под угрозу безопасность пассажирских авиаперевозок как на внутренних, так и на международных направлениях», — цитирует его РИА Новости.

По словам Биричевского, Москва рассматривает соответствующие решения со стороны Запада как попытку оказать влияние на принимаемые Российской Федерацией внешнеполитические решения.

В феврале Евросоюз запретил поставки товаров в Россию для использования в космической или авиационной промышленности.

США ввели полные блокирующие санкции против 22 оборонных предприятий России.

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ответ на рестрикции сообщил о прекращении поставок в США ракетных двигателей из России и призвал США «летать на своих мётлах».

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