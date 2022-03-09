В МИД России заявили об угрозе безопасности пассажирских авиаперевозок из-за санкций ЕС

Ограничительные меры ЕС и США против российской авиаотрасли ставят под угрозу безопасность пассажирских авиаперевозок, заявил глава департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

«Данные ограничительные меры нацелены против огромной гражданской отрасли, ставят под угрозу безопасность пассажирских авиаперевозок как на внутренних, так и на международных направлениях», — цитирует его РИА Новости.

По словам Биричевского, Москва рассматривает соответствующие решения со стороны Запада как попытку оказать влияние на принимаемые Российской Федерацией внешнеполитические решения.

В феврале Евросоюз запретил поставки товаров в Россию для использования в космической или авиационной промышленности.

США ввели полные блокирующие санкции против 22 оборонных предприятий России.

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ответ на рестрикции сообщил о прекращении поставок в США ракетных двигателей из России и призвал США «летать на своих мётлах».