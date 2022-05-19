Росавиация выберет компании для выплаты субсидий на поддержку полётов по России

В рамках исполнения решения правительства Росавиация приступила к отбору авиакомпаний для дальнейшего предоставления им субсидий на поддержку полётов внутри страны.

«Росавиация... приступает к отбору авиаперевозчиков в рамках предоставления субсидий на компенсацию операционных расходов при выполнении внутренних перевозок в апреле — октябре текущего года», — следует из заявления ведомства.

Предполагается, что субсидии будут выплачиваться за каждый пассажиро-километр на внутренних линиях.

Ожидаемый пассажирооборот при этом должен составлять не менее 90% от показателя за аналогичный период в 2021 году.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о временных правилах исполнения обязательств российских авиакомпаний и организаций перед иностранными компаниями.

Также сообщалось, что кабмин планирует выделить дополнительные субсидии отечественным авиакомпаниям для восполнения недополученных доходов.