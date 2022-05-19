Росавиация выберет компании для выплаты субсидий на поддержку полётов по России

Короткая ссылка
В рамках исполнения решения правительства Росавиация приступила к отбору авиакомпаний для дальнейшего предоставления им субсидий на поддержку полётов внутри страны.
Росавиация выберет компании для выплаты субсидий на поддержку полётов по России
  • Gettyimages.ru
  • © Michael Leidel / EyeEm

«Росавиация... приступает к отбору авиаперевозчиков в рамках предоставления субсидий на компенсацию операционных расходов при выполнении внутренних перевозок в апреле — октябре текущего года», — следует из заявления ведомства.

Предполагается, что субсидии будут выплачиваться за каждый пассажиро-километр на внутренних линиях. 

Ожидаемый пассажирооборот при этом должен составлять не менее 90% от показателя за аналогичный период в 2021 году.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о временных правилах исполнения обязательств российских авиакомпаний и организаций перед иностранными компаниями.

Также сообщалось, что кабмин планирует выделить дополнительные субсидии отечественным авиакомпаниям для восполнения недополученных доходов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить