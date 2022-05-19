Росавиация выберет компании для выплаты субсидий на поддержку полётов по России
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«Росавиация... приступает к отбору авиаперевозчиков в рамках предоставления субсидий на компенсацию операционных расходов при выполнении внутренних перевозок в апреле — октябре текущего года», — следует из заявления ведомства.
Предполагается, что субсидии будут выплачиваться за каждый пассажиро-километр на внутренних линиях.
Ожидаемый пассажирооборот при этом должен составлять не менее 90% от показателя за аналогичный период в 2021 году.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о временных правилах исполнения обязательств российских авиакомпаний и организаций перед иностранными компаниями.
Также сообщалось, что кабмин планирует выделить дополнительные субсидии отечественным авиакомпаниям для восполнения недополученных доходов.