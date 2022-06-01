С единовременной выплатой 1 млн рублей: Путин поддержал идею возродить почётное звание «Мать-героиня»

Владимир Путин поддержал идею возродить почётное звание «Мать-героиня» и присудить его получательницам единовременную выплату в размере 1 млн рублей. Об этом президент высказался в ходе встречи с многодетными семьями, приуроченной к Международному дню детей. Глава государства также предложил увеличить существующие выплаты за медаль и орден «Родительская слава» до 200 тыс. и 500 тыс. рублей соответственно. Наряду с этим Путин высказался о положении детей Донбасса, выразив уверенность, что Россия сможет обеспечить им социальную поддержку.

Владимир Путин заявил о намерении вернуть почётное звание «Мать-героиня», дополнив его присуждение выплатой 1 млн рублей. Об этом президент высказался в ходе встречи с многодетными семьями, удостоенными орденов «Родительская слава». Встреча состоялась 1 июня, в Международный день защиты детей.

Говоря о недавно обозначенных мерах поддержки, президент напомнил, что ранее принято решение продлить срок действия льготной семейной ипотеки как минимум до конца 2023 года. Наряду с этим президент высказался о планах дополнить медали ордена «Родительская слава» увеличенными денежными выплатами и присудить выплату обладательницам возрождённого звания «Мать-героиня».

Президент напомнил, что за медаль «Родительская слава» сейчас выплата не предусмотрена, а за орден полагается выплата в размере 100 тыс. рублей.

«Я предлагаю за медаль установить единовременную выплату 200 тыс. рублей. При вручении самого ордена «Родительская слава» вместо 100 тыс. рублей, как это было до сих пор, единовременно выплачивать 500 тыс. рублей. А тем мамам, которые будут удостоены почётного звания «Мать-героиня», единовременно выплачивать 1 млн рублей», — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что поддержка семей с детьми, защита материнства и детства — это безусловный приоритет для России.

Поддержка детей Донбасса

Наряду с этим Владимир Путин выразил уверенность, что Россия в полной мере сможет обеспечить социальную поддержку детям Донбасса.

Произнося вступительное слово в начале встречи, Путин отметил, что в Международный день защиты детей нельзя не вспомнить о детях Донбасса, жизнь которых на протяжении восьми лет подвергалась опасности.

«Те, кто помладше, вообще не знали жизни без бомбёжек и обстрелов. Многие были ранены, многих, к огромному сожалению, унесла война, развязанная киевским режимом против Донбасса. Многие ребята лишились родителей, есть и те, кто вообще остался без родных», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия сделает всё возможное, чтобы обеспечить детей Донбасса всеми мерами социальной поддержки, включая медицинскую помощь, получение хорошего образования и востребованной специальности.

«И конечно, поможем детям, которые потеряли близких, обрести такие же любящие, дружные, щедрые семьи, как ваши», — обратился Путин к участникам встречи.

Также на russian.rt.com МВД России приступило к реализации указа о гражданстве для сирот из Донбасса и с Украины

Напомним, что 30 мая президент подписал указ, упрощающий приём детей-сирот из ДНР, ЛНР и с Украины в российское гражданство. 31 мая в МВД заявили, что территориальные органы ведомства приступили к реализации президентского указа.

В соответствии с этим порядком с заявлением о приёме в гражданство может обратиться опекун ребёнка, его попечитель или опекун недееспособного лица, а также руководитель организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Путин поддержал инициативу о едином детском движении

Президент также заявил о своей поддержке инициативы по созданию единого детского движения. Об этом глава государства высказался в ходе обращения к участникам фестиваля «Большая перемена» 1 июня.

Напомним, что 19 мая на рассмотрение Госдумы внесли законопроект о создании движения под названием «Большая перемена». Авторы документа указали в пояснительной записке, что целью деятельности движения станут, в частности, содействие государственной политике в интересах детей и молодёжи, создание возможностей для их всестороннего развития, а также подготовка молодёжи к полноценной жизни в обществе.

«Хочу сказать, что поддерживаю вашу инициативу о едином детском движении. Здесь главная задача — создать равную, доступную, интересную среду для развития, для самореализации по самым разным направлениям, но как это будет устроено, решать именно вам», — сказал президент.

Владимир Путин выразил уверенность, что Россия будет только укреплять свою силу, самостоятельность и суверенитет.

«А это работа не по какому-то отдельному направлению. Здесь и экономика, и технологии, наука, многие другие сферы — укрепление гражданского общества, патриотическое воспитание. Считаю, что в их числе и сильное гражданское общество, патриотическая деятельность молодёжи», — сказал Путин.

Глава государства выразил уверенность, что молодое поколение россиян располагает всем необходимым, чтобы строить достойное будущее страны.

«Целеустремлённость, ответственность, любовь к Родине, готовность всегда получить новые знания и помогать другим. Верю в вас, в то, что вы обязательно осуществите все свои мечты», — сказал Путин.