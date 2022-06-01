Борьба с запрещённым контентом: что известно об идее изменить порядок регистрации в соцсетях

Нынешняя система идентификации пользователей социальных сетей не всегда позволяет оперативно реагировать на распространение запрещённого контента, а также предотвратить доступ несовершеннолетних к подобной информации. Об этом заявила заместитель председателя СК РФ Елена Леоненко. В этой связи ведомство выступает за разработку нового порядка регистрации в соцсетях, отметила она. Эксперты подчёркивают, что на протяжении последних лет ведётся работа по поиску оптимального способа идентификации входа в пользовательские аккаунты.

Следственный комитет России предлагает разработать новый порядок регистрации пользователей в социальных сетях, заявила заместитель председателя ведомства Елена Леоненко в интервью РИА Новости.

«На наш взгляд, нынешняя система идентификации пользователей не всегда позволяет применять своевременные и эффективные превентивные меры реагирования в отношении тех, кто распространяет запрещённый контент, а также предупреждать использование несовершеннолетними подобного рода контента», — сказала Леоненко.

По её словам, в нынешнее время одним из важнейших факторов является «качественный мониторинг» в соцсетях и мессенджерах запрещённой информации и её оперативная блокировка.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с RT также отметила необходимость увеличения доли прошедших процедуру идентификации пользователей соцсетей.

«Вместе с тем я бы дополнительно озаботилась проблемой сохранения персональных данных, потому что при таком условии увеличения ответственности и потребности увеличения доступных идентификационных данных необходимо явно ужесточать политику безопасности в интернете, не допускать так называемых сливов информации и зачастую свободной продажи», — добавила она.

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в разговоре с RT указал на актуальность проблемы с обеспечением достоверности информации в интернете. По его словам, снижение числа фейков и запрещённого контента произойдёт после того, как в сети не останется анонимных пользователей.

«По поводу контроля неправомерного контента и снижения анонимности — сейчас действительно будет нарастать давление и на владельцев соцсетей, и введение различных законодательных инициатив по исключению любых способов анонимного доступа к различным ресурсам в интернете», — пояснил он.

В свою очередь, эксперт в области информационной безопасности Александр Власов заметил, что в России как минимум с 2014 года ведётся работа по поиску оптимального способа идентификации входа в аккаунты соцсетей.

«Я думаю, в итоге будет найден способ, который будет удобен для пользователей и прозрачен для силовых структур, которые однозначно смогут идентифицировать, кто открыл тот или иной аккаунт в тех или иных соцсетях», — заявил он RT.

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В конце мая в Общественной палате РФ прошёл круглый стол по теме «Деструктивный контент в цифровой среде: обсуждение мер по саморегулированию», в ходе которого эксперты отметили, что в современных реалиях саморегулирование с участием руководителей цифровых площадок и привлечением представителей общественности станет наиболее эффективной моделью борьбы с противоправным контентом.

«В качестве эффективных мер борьбы с токсичной информацией эксперты назвали создание барьеров, которые затруднят возможность добраться до подобного контента; скрытие профилей пользователей в соцсетях из рекомендаций в ленте новостей; отключение монетизации для деструктивного контента и другое», — говорится в сообщении ОП РФ.

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Отметим, что в феврале 2021-го вступил в силу закон, обязывающий социальные сети самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент.

В апреле 2022 года зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Ирина Рукавишникова предложила сделать обязательной идентификацию пользователей по номеру телефона в работающих на территории России соцсетях и сервисах электронной почты. Она выразила мнение, что данная мера положит конец «граничащей с безнаказанностью анонимностью» в российском сегменте интернета.

«В любом случае, если верифицированный аккаунт получит определённую отметку, то к нему можно будет относиться как к достоверному источнику информации. И естественно, очень важно при любых вариантах устранения анонимности в интернете не забывать о неукоснительном соблюдении всех требований законодательства о персональных данных», — говорила сенатор.