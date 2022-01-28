«Кто-то писал, что я хайпую»: как воруют и перевирают чужой контент в соцсетях

Жизнь в интернете всё больше напоминает голливудские фильмы про полицейских: всё, что вы скажете, может быть использовано против вас. Фото верной жены и примерной матери оказываются без её ведома на сайтах знакомств, фото собаки в забавной позе подаются как доказательство того, что над животным издеваются, а накопленный контент по финансам крадут и используют в мошеннических целях. Как и зачем пользователи соцсетей осознанно выставляют незнакомых людей в неприглядном свете, разбирался RT.

«Начинают писать дичь»

Валерия Татамирова начала вести блог в TikTok, когда лежала с сыном Артёмом в больнице, чтобы скоротать время в ожидании операции. У мальчика синдром Апера, и именно этому заболеванию посвящено большинство роликов.

Видео с рассказами о сыне и трендовыми танцами набрали миллионы просмотров и оказались в рекомендациях: всего за ночь на аккаунт подписались 500 человек, а сейчас блог читают более 120 тыс. фолловеров. Однако вместе со словами поддержки от таких же матерей особых деток Валерии присылают и оскорбительные комментарии в адрес её ребёнка.

«В TikTok бывают жёсткие комментарии, но смотря в какие рекомендации видео попадают. Иногда видео рекомендуются для таких же матерей, а когда набирает ещё больше просмотров, попадают к подросткам. В таком случае они начинают уже писать какую-то дичь, — рассказывает RT Татамирова. — Сначала мне было больно, порой не хотелось вести соцсети. Конечно, я не плакала, слёзы — это не моя реакция. Радует, что положительных комментариев всё же больше, а со временем уже вырабатывается иммунитет, и какие-то провокации людей меня больше не обижают».

Около двух месяцев назад подписчики Валерии начали присылать ей аккаунты в TikTok, где размещены её же видео с сыном, но уже с добавленным текстом: якобы Леру с ребёнком бросил папа и они ищут нового, а шапке профиля была ссылка на сайт знакомств. «У нас замечательный папа, который любит свою семью, и то, что он от нас ушёл, конечно же, неправда», — возмущается Татамирова.

Валерия Татамирова с мужем

© Фото из личного архива

Сначала Валерия испугалась, что злоумышленники открывают сбор средств от их имени. «Это было бы гораздо обиднее, если собирали деньги якобы для ребёнка, а потом они пошли бы непонятно куда. Я переживала, что могу подорвать доверие моей аудитории, которое для меня очень важно. Тем более я не понимаю, почему взяли именно наши видео, где девушка с ребёнком. Для сайта знакомств логичнее было бы выставить просто красивую девушку», — говорит собеседница RT.

Несмотря на то что подписчики настоящего аккаунта Валерии рассказывали под фейковыми видео, что произошёл обман, до этих комментариев, очевидно, добрались не все: «Кто-то писал, что я хайпую, кто-то меня осуждал, а кто-то всерьёз писал, что им нас жалко».

«Такова работа блогера»

Евгений Жуков — предприниматель, у него сеть магазинов продуктов для здорового питания. Блог он ведёт 2017 года, у него есть канал на YouTube, странички в Instagram и TikTok. В соцсетях мужчина рассказывает о своём бизнесе, строительстве дома и собаках — у него восемь хаски, у которых тоже есть блог. А ещё Евгений катается на нартах: сначала это было хобби, а теперь — туристический проект в Чеховском районе Подмосковья.

«Это северные собаки, они живут у меня в вольере на участке, у каждого своя будка. Летом они отдыхают в тени, а зимой мы с ними катаемся на нартах, в межсезонье тренирую их на карте с колёсами. Собак мы кормим только натуральными продуктами, покупаем им мясо и говяжьи субпродукты. Живут они хорошо», — рассказывает Евгений.

В начале этого года, когда собаки пришли с очередного маршрута, Евгений снял видео, как один из хаски, Горо, лёг на снег: «Он самый пушистый среди остальных, и, как правило, ему требуется больше времени остыть, чем другим: не просто постоять, а прилечь, прикрыть глаза, поднять лапы кверху. В этот момент я подошёл и заснял видео с комментарием, мол, «колёсико спустилось».

Видео набрало более 11 млн просмотров и порядка 15 тыс. довольно противоречивых комментариев. По словам Евгения, кто не знаком с породой, писал, что собаке плохо, у неё заболело сердце и её сильно загнали. А те, кто хорошо знает хаски, писали, напротив, что собака хитрит или просто так отдыхает.

Евгений Жуков

Instagram

© zhukov.evgenij

Далее ролик уже разлетелся по другим соцсетям — «ВКонтакте» и Instagram. «Видео начало обрастать легендами, потому что большинство пабликов не указывает первоисточник, не пишут под ним никакого текста, поэтому неясна суть происходящего. Естественно, люди всё это видят и не понимают, что происходит. Они начинают домысливать, исходя из своего видения, опыта. В комментариях начали активно отмечать защитников животных», — вспоминает Жуков.

Попытки подписчиков Евгения объяснить ситуацию, отметив его аккаунт, чтобы остальные посмотрели первоисточник и успокоились, не всегда оканчивались успешно, продолжает блогер: «Например, какой-то якутский паблик таких комментаторов просто блокировал. Как я понимаю, администраторы паблика хотели спровоцировать людей и поднять собственные просмотры на негативных эмоциях».

В итоге Жуков снял специальное видео с пояснением, что происходило тогда с собакой, добавив, что такова особенность породы, а вовсе не следствие проблем со здоровьем или непосильного маршрута. «Такова работа блогера — быть готовым к тому, что где-то на тебя будет идти негатив, пусть даже и необоснованно. Раньше было непросто, а сейчас я смотрю на эти вещи спокойно. Если говорить об истории с собакой, то тут дело в том, что люди поверхностно смотрят на то, что они видят в интернете, и зачастую не пытаются найти первоисточник или хотя бы изучить какие-то азы, чтобы прокомментировать контент адекватнее», — объясняет собеседник RT.

Евгений находит в этом и свои плюсы. Из-за ролика число подписчиков его TikTok-аккаунта выросло с 30 тыс. до 100 тыс. за несколько дней, и это люди, заинтересованные во вдумчивом изучении породы.

«Это аудитория, с которой я могу работать, потому что в России есть большая проблема с хаски. Собак берут и даже не разбираются в тонкостях ухода за ними. Часто покупают детям в подарок или смотрят на них, как просто на собак с красивыми голубыми глазами. А потом огромное количество хаски оказывается на улице, потому что с ними не занимаются: либо их выкидывают, либо они сбегают сами», — рассказывает блогер.

«Нагло реагировали»

Руслан Хосроев ведёт свой блог о жизни, проводит курсы по инвестициям. У него есть аккаунты в том числе в YouTube и TikTok. Когда он запускал свой авторский курс, то снимал много контента, связанного с этой темой. Около трёх месяцев назад в Telegram появился фейковый канал Руслана, в котором злоумышленники подделали кружок с видео: в кадре сам блогер рассказывает о финансах, а подпись призывала присылать ему деньги, которые Хосроев якобы «приумножит в несколько раз». Более того, название канала было похоже на оригинал, на аватарке была та же фотография, как и информация в шапке профиля, и с подписчиками мошенники также общались от имени Руслана.

«Помимо того, что они создали фейк, ещё и начали искусственно нагонять трафик при помощи таргетированной рекламы и арбитража — это когда хитрым способом заманивают людей на ту или иную страницу. Если за нормальную рекламу люди платят большие деньги, то тут это стоит меньше. Например, при помощи психологически сильного ролика предлагается пройти по ссылке дальше, чтобы посмотреть продолжение. Почему-то подписчики были в основном из Таджикистана — возможно, сами мошенники были оттуда, а может им было выгодно обманывать людей не из России, чтобы не попасть под наказание», — негодует Руслан.

Блогеру начали писать обманутые подписчики, отправившие «Руслану» деньги, но так и не дождавшиеся обещанного кратного приумножения средств.

«Конечно, я начал сильно переживать. Юрист посоветовал мне написать в техподдержку Telegram. Те поставили фейковому каналу пометку Scam, то есть «Мошенничество». Ещё я предупредил всех своих подписчиков в соцсетях, что от моего имени собирают деньги и что не нужно никому ничего переводить, я этим никогда не занимался. Сейчас, думаю, его и вовсе заблокировали, так как больше подписчики мне не писали, да и курс мой закончился, у мошенников нет контента, который они могли бы недобросовестно использовать», — говорит мужчина.

По мнению Хосроева, такая схема довольно распространена в интернете, а злоумышленники чувствуют себя безнаказанно. «Когда я пригрозил авторам фейкового канала, что напишу заявление в полицию, они стали насмехаться надо мной, нагло реагировали, а мои угрозы им были безразличны. Я столкнулся с таким впервые и тем, кто, возможно, тоже попадёт в такую ситуацию, советую прежде всего не нервничать, а сразу начать действовать по своим возможностям», — рассуждает Руслан.

«Повод обратиться в полицию»

С тем, что случаи воровства и перевирания контента — распространённое явление, согласен главный редактор Mobile-review и аналитик Эльдар Муртазин. В русскоязычном сегменте интернета, по его мнению, это встречается особенно часто, поскольку санкций за такие поступки или нет, или они минимальны.

«Это широко распространённая история, стандартная практика, которая будет набирать обороты, — говорит эксперт. — Я сам сталкивался с похожими ситуациями, когда люди нанимали целые пиар-агентства, чтобы нанести ущерб моей репутации. От такой травли люди получают удовольствие».

Президент компании «Интернет и право» доктор юридических наук Антон Серго отмечает, что за подобные действия российское законодательство предусматривает вполне конкретные санкции, хотя неотвратимость наказания и зависит от местонахождения правонарушителя, его опытности и желания правоохранительных органов этим заниматься.

«В случае Валерии и Евгения основная проблема — в незаконном использовании видео. Снятые ролики, за редким исключением, — объект авторского права, использоваться они могут с согласия правообладателя, а нарушителю может грозить взыскание компенсации в размере от 10 тыс. до пяти млн рублей в пользу правообладателя, — пояснил он.

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Также юрист отметил, что пострадавший может обратиться в полицию.

«Распространение в интернете заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, наказывается штрафом до одного миллиона рублей или лишением свободы до двух лет», — рассказал Антон Серго.

Эксперт уточнил, что в ряде случаев для «информационных целей» контент, подобный тому, что в блоге Евгения, могут использовать СМИ, но так или иначе автор/правообладатель и источник заимствования должны быть указаны.

Что касается ситуации, в которую попал Руслан, то, поскольку кто-то выдавал себя за другого и собирал от его имени деньги, это может трактоваться как мошенничество. «Это повод для обращения в полицию. Преступникам по ст. 159 УК РФ может грозить до пяти лет лишения свободы», — резюмирует Антон Серго.

Адвокат, партнёр, руководитель административной и судебной практики адвокатского бюро CTL Ксения Гордеева говорит, что разоблачение анонима — это весьма затруднительное и времязатратное мероприятие.

«Социальные сети и мессенджеры не вправе выдавать конфиденциальные сведения пользователей просто потому, что кому-то захотелось их получить. Для этого должны быть веские основания, и, как правило, это происходит в случае совершения преступлений, в частности мошеннической деятельности аккаунта. В таком случае соцсети обязаны выдавать информацию по запросу уполномоченных органов, — поясняет она. — Если человек столкнулся с тем, что его данные просто используются неизвестным лицом (например, на странице его фотография), то он может обратиться в службу поддержки социальной сети с жалобой, и фейковый аккаунт будет удален. Но даже в этом случае администраторы не вправе выдать информацию о создателях фейкового аккаунта (например, номера телефонов, к которым была привязан аккаунт)».

Использование личных данных в соцсетях может быть квалифицировано как несанкционированная обработка персональных данных, продолжает адвокат, но только в случаях, когда оно не имеет злого или преступного умысла. Тогда создателю фейкового аккаунта может грозить штраф от одной до трёх тысяч рублей.

«Если аккаунт создан для того, чтобы распространить ложные сведения, порочащие честь и достоинство гражданина, то создатель аккаунта может быть привлечен к ответственности за клевету (ст. 128.1 УК РФ). Например, это случаи, когда на сайтах интимуслуг создаются аккаунты от имени девушек, где размещаются их личные фотографии с контактными данными. За такое злоумышленнику может быть назначено наказание вплоть до реального лишения свободы», — отмечает Ксения Гордеева.