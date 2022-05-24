РИА Новости: раскрыта Telegram-сеть украинских спецслужб

Российские силовики раскрыли деятельность сети закрытых чатов украинских спецслужб для наводки ударов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах России.

«В небольших городах, типа Новой Каховки, которые бросили украинские войска, сотрудники СБУ набирали агентов прямо из соцсетей», — цитирует РИА Новости представителя российских силовых структур.

Он отметил, что была создана шпионская сеть.

Один из задержанных участников таких чатов Виталий Чуприна рассказал, что при помощи таких групп коорднировались удары по войскам России и ДНР.

Ранее российская авиация поразила три пункта управления, 26 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.