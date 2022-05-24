РИА Новости: раскрыта Telegram-сеть украинских спецслужб

Короткая ссылка
Российские силовики раскрыли деятельность сети закрытых чатов украинских спецслужб для наводки ударов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах России.

«В небольших городах, типа Новой Каховки, которые бросили украинские войска, сотрудники СБУ набирали агентов прямо из соцсетей», — цитирует РИА Новости представителя российских силовых структур.

Он отметил, что была создана шпионская сеть.

Один из задержанных участников таких чатов  Виталий Чуприна рассказал, что при помощи таких групп коорднировались удары по войскам России и ДНР.

Ранее российская авиация поразила три пункта управления, 26 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить