СК России предлагает изменить порядок регистрации в соцсетях

Следственный комитет России выступает за разработку нового порядка регистрации в соцсетях, заявила зампредседателя СК Елена Леоненко.

«На сегодняшний день у нас остается открытым вопрос о разработке нового порядка регистрации в соцсетях», — цитирует РИА Новости Леоненко.

По её словам, действующая система идентификации пользователей не всегда позволяет применять своевременные и эффективные превентивные меры реагирования в отношении распространяющих запрещённый контент.

Она добавила, что мониторинг и блокировка запрещённой информации остаются важны.

25 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался по вопросу блокировки в стране иностранных социальных сетей.