Лукашенко высказался по вопросу блокировки в стране иностранных соцсетей

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался по вопросу блокировки в стране иностранных социальных сетей.
Лукашенко высказался по вопросу блокировки в стране иностранных соцсетей
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Конечно, заблокировать ведущие площадки, как это сделали в России, или поставить «золотой щит», как в Китае, теоретически возможно. Но давайте взвесим за и против. Надо принимать взвешенные решения», — цитирует его БЕЛТА.

Ранее Тверской суд Москвы вынес решение о запрете деятельности двух американских социальных сетей.

Также 22 марта глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил, что в России были заблокированы порядка двух десятков популярных в стране VPN. По словам главы думского комитета, блокировки продолжатся.

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