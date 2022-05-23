«Как имена апостолов, пророков, святых»: в Минпросвещения предложили закрепить написание слова «бог» с заглавной буквы

В Минпросвещения РФ заявили, что новый проект правил русской орфографии, помимо прочего, рекомендует писать слово «бог» с заглавной буквы. Как пояснил глава ведомства Сергей Кравцов, прежние правила орфографии и пунктуации, принятые в 1956 году, не регламентировали правила написания слов, относящихся к религиозной сфере.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что новый проект правил русской орфографии, помимо прочего, рекомендует писать слово «бог» с заглавной буквы.

По словам министра, новые правила рассмотрены и одобрены на правительственной комиссии по русскому языку.

«Правила русской орфографии и пунктуации были приняты в 1956 году и никак не регламентировали правила написания слов, относящихся к религиозной сфере. Новый проект правил русской орфографии предлагает следующее: слово «бог» необходимо писать с заглавной буквы, так же как и с заглавной буквы имена апостолов, пророков, святых», — цитирует Кравцова РИА Новости.

Напомним, что 6 апреля Минпросвещения вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства РФ «Об утверждении основных правил русской орфографии».

Как отметили авторы документа в пояснительной записке, задачей при его создании было «сделать более понятыми формулировки, объяснить случаи отклонения от правил и составить более полные списки исключений, опираясь ‎на авторитетные орфографические справочники и словари».

Также подчёркивалось, что проект постановления адресован широкому кругу пользователей, а представленные в нём правила не вводят новые орфографические нормы и не предлагают менять или реформировать устоявшиеся написания.

Наряду с этим отмечалось, что работа над полным сводом правил русской орфографии ведётся в Институте русского языка им. В.В. Виноградова РАН. Ожидается, что полный вариант документа будет готов к концу 2023 года.

Вместе с тем представленный проект постановления порекомендовал писать с заглавной буквы «имена трёх лиц Божества и высших существ, составляющих предмет религиозного почитания в монотеистических религиях».

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«Бог, Господь, Творец, Всевышний, Спаситель, Святой Дух, Святая Троица, Богородица, Иегова, Аллах и т. п., а также такие слова, как «небо», «церковь», «провидение», «промысл», когда они употреблены в духовном смысле», — перечислили авторы документа.

Вместе с тем предлагается писать с заглавной буквы собственные имена языческих богов, например, Марс, Юнона или Перун. В свою очередь, названия разрядов или видов прочих бестелесных существ, к примеру, архангелы, ангелы, херувимы, серафимы, не требуют написания с большой буквы.

Вместе с тем в документе в качестве иллюстрации других правил приводятся устойчивые выражения «не бог весть» и «не дай бог», в которых прописная буква не используется.

«Символ изменения отношения к религии в обществе»

Представители религиозного сообщества положительно оценили инициативу, озвученную руководителем Минпросвещения. Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в беседе с RT высказал предположение, что в прошлом написание слова «бог» с маленькой буквы было частью государственной политики по борьбе с религией.

«Конечно, думаю, что сейчас, когда наша государственная власть не является атеистической, данная норма написания является неактуальной и это изменение, на мой взгляд, является одним из символов изменения отношения к религии, к вере в российском обществе», — сказал Кипшидзе.

При этом отмечается, что в зависимости от контекста слово «бог» могло писаться с заглавной буквы и в текущих реалиях.

«Слово «бог» многие, особенно православные люди всегда писали с заглавной буквы, наделяя это слово особым сакральным значением. Убеждён, что, если люди даже в неофициальной переписке вкладывают особый смысл в те или иные слова, они вольны писать их и с заглавной, и со строчной буквы — кому как угодно. При этом в деловой и официальной переписке нужно безусловно опираться на установленные нормы русского языка. В целом предложение Минпросвещения я поддерживаю», — поделился в разговоре с RT вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Руководитель проекта «Тотальный диктант» Ольга Ребковец также отметила, что в существующей практике слово «бог» и ранее употреблялось с заглавной буквы в религиозном контексте. Но расширение этой практики, по её словам, вызывает вопросы.

«Есть некоторые фразеологизмы, устойчивые выражения: «слава богу», «не дай бог», они писались всегда с маленькой буквы. Также есть много других контекстов. Если сейчас всё предлагается писать с большой буквы, то это выглядит странно и абсурдно», — заявила RT Ребковец.