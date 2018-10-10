Век без Ѣ: тест RT к 100-летию реформы русской орфографии

100 лет назад, после долгих обсуждений и подготовок, в России Советом народных комиссаров был принят «Декрет о введении новой орфографии». Из обращения были изъяты несколько букв, изменено написание некоторых приставок и окончаний. Эти меры позволили значительно упростить русскую орфографию и избавить её от ряда противоречий. Между тем традиции дореволюционного письма остались ярким свидетельством самобытности русской культуры. А вы сможете пройти тест на знание старых правил?

РИА Новости