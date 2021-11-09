Минпросвещения подготовило проект о новых правилах русской орфографии

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Министерство просвещения России подготовило проект постановления правительства России об утверждении новых правил русской орфографии.
Минпросвещения подготовило проект о новых правилах русской орфографии
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на документ.

В проекте говорится, что действующие правила русской орфографии и пунктуации, которые были официально утверждены в 1956 году, были первым общеобязательным сводом правил, «ликвидировавшим разнобой в правописании».

Отмечается, что со времени выхода этих правил прошло более 60 лет и за это время в формулировках был выявлен «ряд существенных пропусков и неточностей».

Также произошли изменения, «расшатывающие правила правописания». Кроме того, появились новые слова, типы слов, конструкции, «написание которых существующими правилами не регламентировано и поэтому испытывает колебания».

В министерстве заявили, что подготовленный проект определяет полный и отвечающий современному состоянию русского языка свод правил орфографии и пунктуации.

В октябре Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали проект расписания проведения Единого государственного экзамена и Основного государственного экзамена в 2022 году.

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