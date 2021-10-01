Минпросвещения опубликовал проект расписания сдачи ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году
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- РИА Новости
Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Отмечается, что досрочная сдача ЕГЭ начнётся 21 марта и завершится 15 апреля. Основной этап сдачи госэкзамена планируется провести с 27 мая по 2 июля.
В проекте также указывается, что досрочный период ОГЭ пройдёт с 21 апреля по 17 мая, а основной — с 20 мая по 2 июля.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в 2022 году ЕГЭ пройдёт в обычном формате, если не будет очередных волн коронавируса.