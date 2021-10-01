Минпросвещения опубликовал проект расписания сдачи ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году

Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали проект расписания проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2022 году.

Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что досрочная сдача ЕГЭ начнётся 21 марта и завершится 15 апреля. Основной этап сдачи госэкзамена планируется провести с 27 мая по 2 июля.

В проекте также указывается, что досрочный период ОГЭ пройдёт с 21 апреля по 17 мая, а основной — с 20 мая по 2 июля.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в 2022 году ЕГЭ пройдёт в обычном формате, если не будет очередных волн коронавируса.