Рособрнадзор рассказал, к чему может привести отказ от ЕГЭ

В Рособрнадзоре заявили, что считают необоснованным полный отказ от государственной итоговой аттестации в форме Единого государственного экзамена.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Рособрнадзоре заявили, что отказ от ЕГЭ может привести к понижению качества образования, поскольку единые подходы и процедуры, которые организовываются на федеральном уровне, повышают мотивацию школьников к обучению.

В ведомстве заявили, что рассмотрение предложения о добровольной сдаче ЕГЭ требует всестороннего анализа мнений экспертных сообществ, а также результатов профессионально-общественного обсуждения.

При этом в пресс-службе отметили, что ЕГЭ подтвердил востребованность в качестве эффективного механизма отбора абитуриентов для поступления в вузы.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в 2022 году ЕГЭ пройдёт в обычном формате, если не будет очередных волн коронавируса.

Учитель обществознания и права, абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2018», народный учитель Чеченской Республики Алихан Динаев в беседе с URA.RU объяснил, когда ученикам стоит начинать подготовку к ЕГЭ.