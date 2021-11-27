В РАН отреагировали на проект о новых правилах орфографии русского языка

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Члены Орфографической комиссии Российской академии наук (ОК РАН) попросили Минпросвещения отозвать проект постановления правительства России «Об утверждении правил русской орфографии».
В РАН отреагировали на проект о новых правилах орфографии русского языка
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что комиссия рекомендует отозвать подготовленный министерством проект, рассмотреть вопрос о признании полного текста «Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник» наиболее авторитетным сводом, на основе которого могут составляться упрощенные редакции (например, для нужд образования).

Также Орфографическая комиссия рекомендовала предусмотреть механизм обновления правил, по которому все вносимые в них изменения должны непременно получать экспертное одобрение ОК РАН.

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения России подготовило проект постановления правительства России об утверждении новых правил русской орфографии.

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала в беседе с RT сообщение о том, что Министерство просвещения России подготовило проект постановления правительства России об утверждении новых правил русской орфографии.

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