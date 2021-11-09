В Совфеде поддержали подготовку проекта о новых правилах русской орфографии

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала в беседе с RT сообщение о том, что Министерство просвещения России подготовило проект постановления правительства России об утверждении новых правил русской орфографии.

«Безусловно, мир, язык не стоит на месте. И любой язык — это живой организм, и с учётом того, что появляются новые технологии, появляются новые термины... Мы обязательно должны закрепить, договориться в обществе о правилах орфографии, пунктуации», — отметила сенатор.

По её словам, чтобы русский язык развивался, а также были правила написания новых слов, такая работа должна быть проведена.

«Важно, чтобы все нововведения, какие-то подходы, они обязательно основывались на сохранении традиций великого могучего русского языка. Тот фундамент, многовековые традиции, безусловно, должны сохраниться, это позволит обеспечить богатство языка, уникальность. Чтобы язык был живой, чтобы он не отмирал, мы должны в обществе с опорой на науку договориться о тех правилах, которых требует жизнь: о написании новых слов, новых словосочетаний, использовании новой терминологии, чтобы было прежде всего единообразие подхода», — заключила она.

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения России подготовило проект постановления правительства России об утверждении новых правил русской орфографии.

В проекте говорится, что действующие правила русской орфографии и пунктуации, которые были официально утверждены в 1956 году, были первым общеобязательным сводом правил, «ликвидировавшим разнобой в правописании».

Отмечается, что со времени выхода этих правил прошло более 60 лет — и за это время в формулировках был выявлен «ряд существенных пропусков и неточностей».

Также произошли изменения, «расшатывающие правила правописания». Кроме того, появились новые слова, типы слов, конструкции, «написание которых существующими правилами не регламентировано и поэтому испытывает колебания».