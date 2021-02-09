В Кремле оценили позицию Зеленского по российской вакцине от COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал нежелание главы Украины Владимира Зеленского покупать у российской стороны вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Что касается того, что Зеленский не хочет закупать вакцину, — что называется, другим больше достанется. Вы знаете, что глобальный спрос на российскую вакцину настолько велик, что потенциал производства сейчас не позволяет оперативно его удовлетворять», — сказал он.

По его словам, «прилагаются действительно титанические усилия», чтобы покрыть этот спрос после того, как вакциной будут обеспечены все россияне.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отказ Зеленского использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

2 февраля сообщалось, что научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины против COVID-19 «Спутник V», подтвердив её высокую эффективность.