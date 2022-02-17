В Ростовской области подтвердили 4369 случаев коронавируса за сутки

В Ростовской области подтвердили 4369 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

На лечении в ковидных госпиталях находятся 3548 пациентов.

С начала пандемии в регионе заболели 279 472 жителя. Выздоровели 215 тыс. человек.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 180 622 случая COVID-19, передаёт Newinform.

Ранее врач-отоларинголог высшей категории кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, почему у переболевших COVID-19 могут измениться вкусовые ощущения.