Названа доля заражённых коронавирусом без симптомов в России

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Глава Роспотребнадзора России Анна Попова заявила, что свыше 40% из числа новых пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 не имеют симптомов. 
Названа доля заражённых коронавирусом без симптомов в России
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По её словам, у 22% среди выявленных 12 апреля пациентов зафиксирована внебольничная пневмония, у 25% — ОРВИ.

«Почти сорок один процент — это люди, у которых клиники нет», — цитирует её РИА Новости. 

Попова добавила, что процент таких пациентов растёт с начала апреля.

Глава Роспотребнадзора ранее сообщила, что российские специалисты на 98% верно определяют коронавирус COVID-19.

По данным министра здравоохранения России Михаила Мурашко, более 240 пациентов с коронавирусом находятся на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.

За сутки в России зафиксировано 2558 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 18 328.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.

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