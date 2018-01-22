Прокуроров предлагают увольнять из-за отказа возбуждать дела о непредставлении информации властями

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В Госдуме выступили с предложением увольнять прокуроров из-за отказа чиновников предоставить информацию гражданам, СМИ и адвокатам.

С такой инициативой выступил заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек. Соответствующая поправка разработана в закон «О прокуратуре Российской Федерации».

В документе, с которым ознакомился RT, говорится, что если прокурор не принял заявление о неправомерном отказе в предоставлении информации со стороны должностных лиц, тогда он может быть уволен в связи с утратой доверия.

«А ведь именно официальная информация, предоставленная государством или органами местного самоуправления на обращения граждан, зачастую и является основой для дальнейшей реализации или защиты гражданами своих законных прав и интересов не только в части рассмотрения их обращений, но и во многих других сферах повседневной жизни», — считает Бальбек.

Подробнее — в материале RT.

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