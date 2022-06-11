Почти 175 тысяч пострадавших от укусов клещей обратились к медикам в России

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Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что почти 175 тыс. человек, пострадавших от укусов клещей, обратились в российские медицинские организации к настоящему моменту.
Почти 175 тысяч пострадавших от укусов клещей обратились к медикам в России
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«По состоянию на первую неделю июня в Российской Федерации в медицинские организации обратились 174 786 пострадавших от укусов клещей, среди них — 46 568 детей. Количество обращений в медицинские организации не превышает уровня среднемноголетних значений», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Уточняется, что всего было подтверждено 74 случая клещевого вирусного энцефалита, в отношении ещё ряда случаев диагноз ожидает подтверждения.

По данным Роспотребнадзора, чаще всего из-за укусов клещей обращаются в Свердловской, Кемеровской, Томской и Тюменской областях, Пермском крае, Удмуртии, Кировской области, Красноярском крае.

Ранее старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов в беседе с НСН дал советы, как защитить себя в период активности клещей.

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