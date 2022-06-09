Фитотерапевт Качевская рассказала о способах защиты от комаров

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Фитотерапевт Светлана Качевская рассказала о способах защиты от комаров.

В беседе с Пятым каналом она заявила, что отпугнуть насекомых могут эфирные масла, например можжевельник, лаванда, чайное дерево. Их предлагается растереть на открытых участках тела.

Ещё одним средством, по мнению эксперта, является подсолнечное масло.

«Проводила опыты, вплоть до шести часов растительное масло так активно действует. Такое оно мощное по отталкиванию и борьбе с комарами и мошками», — сказала Качевская.

Ранее старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов в беседе с НСН дал советы, как защитить себя в период активности клещей.

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