RT стал лучшим диджитал-брендом из России по итогам премии Webby Awards 2020

RT возглавил список российских компаний, благодаря победам которых Россия впервые вошла в рейтинг самых успешных стран в диджитал-сфере по итогам года (International Webby Winner Index). В 2020 году представители этих стран завоевали наибольшее число наград интернет-«Оскара» Webby Awards — одной из самых престижных премий в области интернета.

В общей сложности RT получил в 2020 году две высшие награды Webby Awards, а также дважды становился финалистом премии.

Документальный VR-фильм RT «Уроки Аушвица», приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим), завоевал в мае People's Voice Award (награду по итогам зрительского голосования премии Webby) в двух категориях — «Иммерсивная и смешанная реальность»: «Объёмная съёмка» и «Новости». Кроме того, фильм «Уроки Аушвица» стал финалистом в категории «Иммерсивная и смешанная реальность»: «Анимация».

Фильм RT снят в рамках проекта #СтраницыПобеды совместно с VR-художником Денисом Семёновым на основе 3D-рисунков учащихся московской школы №548. Лента объединяет в себе элементы виртуальной реальности и технологию объёмной съёмки.

AR-книга мультимедийного проекта RT #Romanovs100, созданного к столетию со дня расстрела царской семьи, в апреле 2020 года вышла в финал в категории «Лучшее использование дополненной реальности». В рамках #Romanovs100 было опубликовано несколько тысяч фотографий из архива Романовых. На сегодняшний день это наиболее полная фотоколлекция царской семьи. AR-книга проекта объединила фотографии начала XX века с технологиями дополненной реальности.

Webby Awards — «самая почётная премия в области интернета», по мнению The New York Times, — ежегодно отмечает лучшие в мире диджитал-проекты: сайты, видеоролики, мобильные приложения и кампании в социальных сетях. В жюри премии входят более 2 тыс. профессионалов веб- и медиарынка.