Проект #СтраницыПобеды получил Гран-при на российской digital-премии MIXX Russia Awards 2020

Соцмедиапроект телеканала RT #СтраницыПобеды получил Гран-при на российской digital-премии MIXX Russia Awards 2020. Также проект выиграл четыре золотых награды, два серебра и бронзу.

Эксперты MIXX Russia Awards 2020 оценили digital-кейсы в трёх группах категорий — Channels of Communications, Tools & Craft и Best Use of Tools. Всего жюри распределило 61 награду, утвердив девять золотых победителей, 22 серебряных и 28 бронзовых призёров. В этом году оргкомитет объявил ряд новых номинаций, где участники сразу завоевали первые Гран-при конкурса.

Два золота проект #СтраницыПобеды получил за «Бесконечное Письмо» в Instagram, по одному за фильм «Уроки Аушвица» и за весь проект в целом.

Масштабный документальный цифровой проект RT #СтраницыПобеды, приуроченный к 75-летию окончания Великой Отечественной войны, был реализован на пяти социальных медиаплатформах: Twitter, Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и YouTube.

«Бесконечное письмо» было создано в Instagram в сотрудничестве со студентами Школы дизайна РАНХиГС и профессиональными художниками-графиками Михаилом Соркиным и Петром Банковым. Строки из фронтовых писем времён Великой Отечественной чередуются с созданными на их основе иллюстрациями.

VR-фильм «Уроки Аушвица» был создан на основе работ учащихся московской школы №548. Старшеклассники посетили музей «Аушвиц-Биркенау», созданный на месте одноимённого лагеря смерти рядом с польским городом Освенцимом, а также Еврейский музей и центр толерантности в Москве и отразили свои впечатления в 3D-рисунках.

Проект #СтраницыПобеды уже завоевал ряд международных наград; среди них: ADC Awards, Webby Awards, Shorty Awards, Red Dot и другие.