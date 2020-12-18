Проект RT к 75-летию Победы завоевал золото Epica Awards

Масштабный документальный цифровой проект RT #СтраницыПобеды, приуроченный к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, выиграл золото престижной международной премии в области рекламы и маркетинга Epica Awards. Всего у телеканала RT три награды.

Проект RT #СтраницыПобеды стал единственным обладателем высшей награды среди 50 работ из России, вышедших в финал. Золота в категории «Графический дизайн» было удостоено «Бесконечное письмо» в Instagram. Проект, созданный в сотрудничестве со студентами Школы дизайна РАНХиГС и профессиональными художниками-графиками Михаилом Соркиным и Петром Банковым, сочетает строки из фронтовых писем времён Великой Отечественной с иллюстрациями на их основе.

Документальный VR-фильм RT «Уроки Аушвица», приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим), получил серебро в категории «Медиа», обойдя работу Deutsche Welle.

Видеосерия «Война: Детские рисунки в VR-анимации» выиграла бронзу в категории «Виртуальная реальность/дополненная реальность» (VR/AR). В серии представлены детские рисунки военного времени в интерпретации известных художников, работающих в жанре виртуальной анимации.

#СтраницыПобеды реализованы на пяти социальных медиаплатформах: Twitter, Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и YouTube. Проект уже получил международные награды ADC Awards, Webby Awards, Shorty Awards, Lovie Awards, Red Dot, Digiday и другие.

Ранее проекты RT #1917LIVE, посвящённый 100-летию революции в России и воссоздающий в Twitter события тех дней «в режиме реального времени», и #Romanovs100, приуроченный к сотой годовщине расстрела царской семьи, завоевали четыре награды Epica Awards.

Epica Awards — престижная премия в области рекламы, дизайна и маркетинга, основанная в 1987 году. В жюри премии входят представители более 200 изданий и онлайн-порталов со всего мира, в том числе Forbes, Business Insider, Adweek, PR Week, AdIndex, The Drum, The Globe & Mail и других.