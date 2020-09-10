VR-фильм RT покажут на Ванкуверском международном кинофестивале

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RT
Документальный VR-фильм RT «Уроки Аушвица», приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим), вошёл в иммерсивную программу Ванкуверского Международного кинофестиваля 2020 (Vancouver International Film Festival, VIFF). Показы пройдут 28—29 сентября.
VR-фильм RT покажут на Ванкуверском международном кинофестивале
  • © RT

Фильм «Уроки Аушвица», созданный совместно с VR-художником Денисом Семёновым на основе 3D-рисунков учащихся московской школы №548, объединяет в себе элементы виртуальной реальности и технологию объёмной съёмки — необходимое условие для включения в официальную программу VIFF Immersed.

«Мы впервые решили организовать кинорынок проектов, созданных при помощи объёмной съёмки. Нам пришло около 100 заявок на участие со всего мира, и было крайне сложно отобрать только 16 работ. Включение в официальную программу VIFF Immersed говорит о высоком качестве и инновационности каждой из них», — сказал куратор VIFF Immersed, основатель платформы Kaleidoscope.fund Рене Пиннелл.

Фильм «Уроки Аушвица» создан в рамках масштабного документального цифрового проекта RT #СтраницыПобеды, приуроченного к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Проект, реализованный на пяти социальных медиаплатформах: TwitterInstagramFacebook«ВКонтакте» и YouTube, завоевал международные награды ADC Awards, Webby Awards, Shorty Awards, RedDot, Digiday и другие.

Основанный в 1958 году Vancouver International Film Festival является одним из крупнейших кинофестивалей в Северной Америке. В отборочную комиссию VIFF Immersed в этом году вошли представители Intel, Microsoft и другие специалисты.

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