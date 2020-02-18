RT вышел в финал New York Festivals в 28 номинациях

Телеканал RT вышел в финал престижного международного телевизионного конкурса New York Festivals в 28 номинациях. На победу претендуют прямое включение RT на арабском с покинутой израильскими военными базы на границе с Ливаном, репортажи RT America и документальный фильм о вспышке ВИЧ-инфекции в СССР, снятый RT совместно с журналистом Антоном Красовским. Также в финале премии — книга с элементами дополненной реальности (augmented reality, AR) мультимедийного соцмедиапроекта #Romanovs100, промо сувенирного магазина RT и другие проекты телеканала.

В номинации «Лучшее освещение срочных новостей» в финал New York Festivals вышел прямой репортаж RT Arabic с эвакуированной израильской военной базы на границе с Ливаном.

Документальный фильм «Элиста'88», снятый в рамках цикла «ЭПИДЕМИЯ с Антоном Красовским», стал финалистом в категории «Информация о здоровье/медицине». Лента рассказывает о массовой вспышке ВИЧ-инфекции, которая произошла в Калмыкии в конце 1980-х годов.

Специальный репортаж RT America о проблемах рождаемости в США — в финале категории «Социально значимые истории». Сегмент программы «Новости с Риком Санчесом» на RT America, посвящённый гибели полицейского в США, номинирован на премию в номинации «Освещение срочных новостей».

В различных категориях в финал New York Festivals вышли документальные фильмы RT «Большой балет Бразилии», «Кодокуши. Одинокая смерть», «Конго. Дети с мачете», «Проклятие буров», «Сирийское танго», «Кока. Война на уничтожение» и Behind the Label, снятый в рамках проекта Maffick Media агентства Ruptly, входящего в состав RT.

AR-книга проекта #Romanovs100, приуроченного к столетней годовщине расстрела царской семьи, стала финалистом премии в категориях «Проектирование/режиссура» и «Использование технологий». Проект #Romanovs100, запущенный в сотрудничестве с Государственным архивом России, был реализован на четырёх социальных медиаплатформах — YouTube, Facebook, Twitter и Instagram. В рамках проекта были опубликованы несколько тысяч фотографий из архива Романовых.

Финалистами New York Festivals стали проморолики телеканала RT America #RealTalk и интернет-магазина сувенирной продукции RT, а также заставки серии спецрепортажей RT на испанском о выборах в Аргентине, программ «SophieCo. Визионеры», Boom Bust, программы RT на арабском «В подробностях» и другие работы телеканала.

Телеканал RT — многократный призёр New York Festivals. В прошлом году победу в двух категориях одержал проект #Romanovs100. В 2018 году обладателями высшей награды фестиваля стали проект #1917LIVE и документальный фильм RT о жизни детей в условиях войны в Сирии. В 2017 году золото New York Festivals завоевали репортажи RT из Ливии и документальный фильм «H2нОль». Ранее золотые награды фестиваля получили документальный фильм «Кровная месть» и программа Джулиана Ассанжа на RT.